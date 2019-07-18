В Корткеросском районе КамАЗ ушел под воду вместе с мостом, а в Усть-Куломском – нарушена связь с населенными пунктами…

16 июля в результате сильнейшего ливня в Усть-Куломском районе размыло дороги, и отрезанными от «большой земли» оказались девять населенных пунктов. Между ними и райцентром прервано автобусное сообщение.

В администрации Усть-Куломского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В районе введен режим повышенной готовности.

Заложниками стихии стали жители усть-куломских сел и деревень Керчомья, Дзель, Фроловск, Климовск, Нижний и Верхний Воч, поселков Зимстан и Логинъяг. С этими населенными пунктами нарушено автомобильное сообщение.

Большая вода создала проблемы и для пос. Тимшер, Лопъювад, сел Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч, Пожег. На отрезанных территориях проживают около трех тысяч человек, в том числе 680 детей.

Как сообщается на сайте администрации Усть-Куломского района, на 18 июля в результате ливневых дождей уровень воды в р. Вычегда поднялся на 111 см близ села Помоздино и порядка 60 см близ Усть-Нема, движение по понтонному мосту в СП «Мыелдино» закрыто.

Закрыты понтонные переправы в СП «Вольдино» и в СП «Пожег» (в районе д. Кырныша). Организованы лодочные переправы для доставки экстренной помощи и продуктов питания.

Утром 18 июля на карьер «Асыв-Вож» доставлена техника для добычи песчано-гравийной смеси, которую используют для отсыпки промоин автомобильной дороги «Усть-Кулом — Керчомья — Гайны» (17 км). Работает 11 единиц техники, началась отсыпка размытого участка дороги.

Как сообщил «Трибуне» заместитель главы СП «Зимстан» Андрей Уляшев, вчера, 18 июля, в поселок для встречи с жителями прибыл глава района Сергей Рубан. Последствия стихии он ощутил на себе, преодолевая путь где на автомобиле, а где и на лодке.

На поврежденных участках работала комиссия с участием представителей ГКУ РК Управтодор Коми и АО «Коми дорожная компания».

Водным транспортом завезен хлеб в СП «Керчомья».

Также за счет средств районного бюджета планируется организация доставки продуктов питания спецтранспортом в СП «Нижний Воч».

Как сообщают официальные источники, населенные пункты обеспечены медикаментами, предметами первой необходимости и топливом на 10 суток. Медпомощь населению оказывают в местных ФАПах. Электроснабжение и водоснабжение функционируют в штатном режиме.

А в соседнем Корткеросском районе из-за сильного ливня поднялся уровень воды в реке Нившера. Пытаясь спасти мост, соединяющий село Нившера с заречными домами, жители поставили на него тяжелую технику. Они опасались, что мост унесет водой. Однако коварная река вместе с мостом смыла даже КамАЗ.

Дождями также смыта многострадальная Аныбская переправа на границе Усть-Куломского и Корткеросского районов.