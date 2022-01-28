В «Трибуну» обратился житель деревни Эжолты Усть-Вымского района. По словам Александра Прошева, жители Коквицкой горы, а это 13 деревень, часто сидят без света.

Причем бывает, что электричество отключают на целый день. Пока монтеры найдут обрыв и устранят причину аварии, выходят из строя электрокотлы, другое оборудование. Сельчане вынуждены сидеть не только в темноте, но и в холоде, потому что дома обогреваются электричеством.

Работают на износ

– За последний месяц было шесть аварийных отключений. Света нет по 6-10 часов, портится дорогое оборудование. К примеру, 23 декабря на улице было минус 30 градусов. Света не было больше 10 часов. У меня замерз водопровод. Чуть не «накрылась» бойлерная станция – хорошо что вовремя выключил. Последний раз длительное отключение было 20 января. Я звонил по поводу частых аварий. Ответ один: «Снежная зима, провода заиндевели, налипание снега…». Но, думаю, дело тут все же в другом. Я сам шесть лет работал в Сыктывкарских электросетях и понимаю, что аварии случаются из-за износа сетей. Столбы меняли в 90-х годах, провода старые, чуть дунет ветер – авария. Надо менять столбы, обновлять линию, а не валить все на природный фактор, – считает Александр Анатольевич.

Ситуация усложняется еще и тем, что сократили линейных монтеров, считает А. Прокушев. Бригады надо присылать из города, а это требует времени. Пока приедут, пока найдут обрыв, устранят причину – пройдет день.

Свистопляска в Койгородке

Жители Койгородского района тоже страдают от постоянных отключений электричества. По словам депутата сельского поселения Ужга (поселение объединяет Ужгу, Вежью, Седтыдор и Мырпонаыб) Татьяны Шараповой, аварии на линии электропередачи случаются часто и уже не первый год. Высоковольтная линия электропередачи протянута через болотистую местность, сгнившие столбы часто падают. Обычно аварии случаются зимой.

– Видимо, когда на ветхое оборудование налипает снег или дуют сильные ветра, это усугубляет ситуацию, – рассказывает Татьяна Юрьевна. – Больше всего страдают жители Нючпаса. Вежью с Нючпасом на одной линии, а подстанция находится возле Вежью. Народ устал от постоянных перебоев с электричеством. Происходят скачки напряжения, и начинается свистопляска: то включат, то выключат, и так несколько раз, выходит из строя техника. Многие не могут подать жалобу на возмещение ущерба, ведь сельчане живу бедно, поэтому имущество не страхуют.

По словам Татьяны Шараповой в Нючпасе есть дома, которые возвели по программе переселения. Все эти дома отапливаются электричеством. Когда на линии авария, люди сидят без света и тепла. В морозы электрокотлы выходят из строя.

– В Вежью последнее длительное отключение было 6 января, без света сидели пять часов. Жители Нючпаса 17 или 18 января, точную дату не помню, без света сидели целый день. Бригада ремонтников всего одна, а авария может быть в разных местах. Пока монтеры обойдут северный куст, затем южный или наоборот в поисках обрыва, пройдет много времени.

– В районе не хватает специалистов?

– В прошлом году произошла реорганизация (везде же все «оптимизируют»!), и в результате бригада сократилась. Эта ситуация, конечно, тревожит. Мобильные бригады должны оставаться на местах, чтобы каждая отвечала за свой участок. Где прошлась «оптимизация», все к худшему. Кстати, так же и с «Ростелекомом»: сделали единый центр. Если что-то случится, связи нет, мы звоним на единый номер, который находится в Тмутаракани, даже не в нашей республике, и дозвониться сложно. Когда звонили напрямую своим техникам, электрикам, быстрее получалось устранить неполадки. Повторюсь, нужно все сделать так, как было раньше, упростить лишние инстанции, оставить на местах специалистов. Тогда не будет такой напряженной ситуации. И конечно же, надо заменить ветхое оборудование, – считает депутат.

По словам Татьяны Шараповой, по инвестиционной программе предус-

мотрена замена опор и проводов после 2025 года. Однако руководитель Койгородского района Лариса Ушакова обратилась в «Южные электрические сети» с ходатайством провести работы в ближайшие сроки. Также район рассматривает возможность приобретения дизельной электростанции в этом году.

Далее – везде?

С критикой работы энергетиков недавно выступила и глава Сыктывдинского района Любовь Доронина. Она рассказала, что с начала года в районе произошло 16 отключений электричества.

– В наших климатических условиях зимой можно лишь устранять аварии на электросетях. Мало того что проводятся плановые работы, в ЕДДС района зафиксированы случаи, когда они ведутся при температуре ниже 15 градусов, что совсем недопустимо по регламенту, – подчеркнула Л. Доронина.

Екатерина МАКАРОВА.

Постскриптум

Безопасность под угрозой Энергосистема республики не выдерживает нагрузок

За период с 1 сентября 2021 г. по 20 января с.г. в Коми произошло 303 инцидента на электросетях, сообщает газета «Республика». Наибольший рост сбоев зафиксирован в Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Удорском районах и Печоре. В этой связи министр строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев провел внеочередное заседание штаба по энергобезопасности.

Министр отметил, что такое ощущение, что в некоторых муниципалитетах по части электросетей вообще к зиме не готовились. В свою очередь представители электроэнергетической компании сообщили, что в наступившем году организация направит на ремонтные работы 266 миллионов рублей, что на 45 миллионов рублей больше, чем было заложено в 2021 году.

Причины многочисленных отключений на сетях: дефекты трансформаторов, налипание снега, падение веток и обрывы линий. Только за новогодние каникулы электроэнергетики таким образом восстановили более 1,7 километра сетей.

Участники совещания рекомендовали энергетикам заблаговременно информировать об отключении электричества население. Сегодня у многих в домах установлены электрокотлы, дорогостоящее электрооборудование. От скачков напряжения в сети техника выходит из строя и больно бьет по карману потребителей.

фото static.mk.ru.