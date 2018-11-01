В лесах под Мадмасом появились «партизаны»

В прошлом номере «Трибуна» рассказала, что жители Мадмаса «живым щитом» перекрыли поселковую дорогу, которую разбивают самосвалы. Наш корреспондент, побывавший на месте событий, убедился, что сейчас конфликт обострился до предела.

Гражданская оборона

После трех месяцев безуспешной борьбы за наведение порядка на единственной дороге, по которой жители Мадмаса имели возможность попасть в лес для заготовки дров и сбора дикоросов, неожиданно наступило затишье. Но дело не в том, что водители

КамАЗов вдруг вспомнили о соблюдении правил дорожного движения и перестали проезжать под запретительные знаки, нарушая ночной покой сельчан. Просто теперь они боятся выезжать на дорогу, которая усыпана «ежами». Не противотанковыми, конечно. Но свою «оборонительную» задачу они выполняют.

Тех, кто начал тайную борьбу в лесах под Мадмасом, здесь называют «партизанами» или «повстанцами». Хотя, наверное, правильнее будет назвать людей, поверивших в силу «ежей», больше чем в закон, бунтарями. На это их толкает отчаяние.

Сколько подорвалось на «ежах» автомобилей, никто точно не знает. Известно только, что после начала протестных акций в Мадмас наконец-то приехал из Урдомы генеральный директор ООО «РемСтройСервис» Борис Сидоров и начал разговаривать с людьми. Напомним, что эта организация занимается перевозкой песчано-гравийной смеси (ПГС) для нужд строящегося мусорного полигона в районе станции Шиес (Ленский район Архангельской области).

Браконьеры повадились…

С помощью местного жителя Дмитрия нам удалось рассмотреть на «дороге жизни» того самого «ежа». Он представляет собой нехитрую конструкцию из 20-сантиметрового острого штыря, припаянного к широкой и толстой чугунной подкладке, которая раньше, по всей видимости, использовалась железнодорожниками. В грязи «ежа» практически невозможно разглядеть, а серьезно покорежить он может не только шины КамАЗа, но и колесные диски.

От Мадмаса до Шиеса примерно 20 километров. Местные жители возмущаются разбитой пришельцами дорогой и порушенным ими деревянным мостом. А еще и тем, что со стороны стройки повадились браконьеры на дорогой технике –безнаказанно расставляют в лесу огромные рыбацкие сети, в которые попадается дичь и вообще все, что летает. Ведется вырубка леса под зимник, по которому из Мадмаса планируется вывозить ПГС в огромных объемах для нужд полигона. Тракторами искорежен берег лесной речки Пилыс.

И все это делается за рамками правового поля, поскольку строительство самого крупного в России мусорного полигона (проект оценивается в 10,5 миллиарда рублей) для складирования отходов из Москвы и Московской области официально пока не ведется – на это нет разрешения.

Хаос и беззаконие

Что же там тогда делается? Ответ на этот вопрос не меньше других хочет получить глава администрации Мадмаса Сергей Каргин, пославший соответствующий запрос в том числе и в адрес московской фирмы «Технопарк», которая занимается обустройством территории для складирования грузов на станции Шиес. Ответа пока нет.

Нет вразумительных ответов и на сотни других запросов и писем, направляемых от многих общественных организаций, депутатов, руководителей поселений Коми и Архангельской области в различные инстанции.Этим фактом в минувшую среду, 31 октября, в Сыктывкаре на конференции парламентской Ассоциации Северо-Запада возмущалась самая известная уроженка Мадмаса, депутат Госдумы России Ольга Савастьянова. Ее выступление на парламентском форуме было сенсационным (наши депутаты до сих пор игнорируют эту проблему). Но официальные СМИ и на сей раз промолчали. То есть влиятельная Савастьянова не избегла цензуры.

Не добавляют ясности и многочисленные визиты чиновников и общественников в Мадмас. За час до корреспондента «Трибуны» в кабинете Сергея Каргина побывали советник главы Коми и член Общественной палаты Коми, накануне приезжали важные «шишки» в ранге министра и заместителя министра, отвечающие за строительство и дорожное хозяйство региона. Тревожная ситуация, конечно, обсуждается. Но – не более того.

На всякий случай, чтобы избежать недоразумений, поясним, что Сергей Каргин как должностное лицо имеет свое мнение по поводу появления «ежей» на дороге. Официально их никогда не было: «Мало ли что там может из машин попадать…» А другого ответа и не стоило ожидать, потому что речь идет об умышленной порче чужого имущества, а это уже уголовная статья.

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов, кстати, единственный из наших парламентариев, кто публично выступает против обустройства «полигона смерти» перед жителями Коми и Архангельской области, обратил внимание на то, что ситуация вокруг сомнительного объекта обостряется с каждым днем. Региональные чиновники понимают, что захоронение миллионов тонн мусора на российском Севере лоббируется в Москве на самом верху. Отсюда – такая нерешительность местных начальников.

«Так давайте в таком случае наконец-то перестанем увиливать, и власть пусть открыто признает, что у нас в России складывается сословное общество, где не соблюдается равенство граждан перед законом. Поэтому, как в случае с Шиесом, творится хаос и беззаконие, попираются конституционные права рядовых россиян», – считает Олег Михайлов.

Дальше – Удора?

А попираются они основательно. Дошло до того, что под реализацию принятого в штыки населением и депутатами южных районов Архангельской области мусорного проекта подгоняются нормативно-правовые акты. Напомним, что чиновники из администрации Архангельской области пытаются протолкнуть законопроект, согласно которому у муниципалитетов будут отобраны полномочия по составлению генеральных планов и определению границ поселений. То есть областные власти намерены сами решать, где, что и кому строить. А это по оценке оппозиционных депутатов противоречит Конституции РФ.

Такого же мнения придерживается Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ):

– Законопроект, который в такой спешке продавливает администрация губернатора Архангельской области Игоря Орлова, преследует совершенно конкретную цель – реализовать программы «экотехнопарков» на территории области. Для этого нужно максимально нивелировать участие общественности и депутатов муниципалитетов в этом вопросе. Выдается это под шапкой «привлечения инвестиций» в регион. У нас есть основания полагать, что конкретно в Шиесе будет не банальная свалка, а железнодорожный сортировочный узел для развоза твердых бытовых отходов по северным территориям…

Из разных источников приходит тревожная информация о том, что мусор в перспективе будет оседать не только в районе Шиеса, но и направляться в Коми. Конкретно называется Удорский район, где есть места более сухие и приспособленные для захоронения отходов. Более того, в Ленском районе была озвучена фантастическая версия, что в высоких чиновничьих кабинетах (в Москве особо не заморачиваются мелкими деталями) просто изначально перепутали болотистую Урдому (поселок расположен в 35 километрах от будущего полигона) с Удорой.

Ученые бьют тревогу

Сыктывкарский эколог Сергей Плюснин так прокомментировал проект строительства полигона на станции Шиес:

– Если данный объект все-таки будет построен, то воздействию может подвергнуться большое число ценных с природоохранной точки зрения экосистем. В зоне влияния полигона расположено несколько крупных заказников: Ленский, Яренский, Уфтюго-Илешский, Котласский, Вылегодский. В непосредственной близости от места ведения работ расположен запроектированный к открытию в 2020 году заказник в Ленском районе – Верхнелупьинские болота. Он находится в 30 км от будущего мусорного полигона, близ поселка Урдома. Данная территория является местом обитания многих редких видов представителей флоры и фауны, включенных в Красную книгу Архангельской области и Российской Федерации. Например, там находятся крупные популяции нескольких краснокнижных видов растений семейства орхидных, хищных птиц. Размещение полигона ТБО на данной территории отрицательно скажется на их сохранении.

Во время эксплуатации мусорного полигона образуется фильтрат, вымываемый дождевыми и талыми водами, и содержащий разнообразные токсичные вещества, включая тяжелые металлы. В случае попадания загрязнений от полигона в грунтовые воды и водотоки малых рек в конечном итоге пострадают экосистемы низовьев Вычегды и участок Северной Двины ниже Котласа. Под угрозой исчезновения или резкого сокращения численности окажется множество представителей ихтиофауны. При эмиссии свалочных газов с территории полигона под угрозу атмосферного загрязнения попадут не только юго-восточные районы Архангельской области, но и Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сысольский районы Коми.

Мусорный полигон угрожает здоровью населения. Необходима независимая экологическая экспертиза данного проекта и привлечение общественности к его обсуждению.

Сергей МОРОХИН.