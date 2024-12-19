В Москву – на ярмарку (Блиц от 20 декабря)

10 предпринимателей отправятся из Коми на выставку «Ладья. Зимняя сказка – 2024».

Выставка-ярмарка пройдет в Экспоцентре с 18 по 22 декабря. В ней примут участие мастера из 74 регионов России. Такие масштабные выставки – это возможность представить свою сувенирную продукцию и получить опыт, чтобы успешно конкурировать с другими мастерами.

И снова – скорбные вести

На этой неделе стало известно о гибели восьми бойцов из Коми.

В ходе спецоперации погибли ухтинец

Адэль Алиев, Владимир Куликов из Усинска, Иван Русанов (Дуркин) из Печоры, Станислав Масло, уроженец поселка Койю Ижемского района, Сергей Семяшкин из деревни Варыш Ижемского района, Артем Карпов и Роман Кучинский из Сыктывкара, Виталий Тородеев, уроженец г. Ровеньки, но до СВО проживавший в Воркуте.

Последний ижемский ветеран

16 декабря умер участник Великой Отечественной войны Григорий Валейский.

Он был последним ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Ижемском районе. В октябре следующего года Григорию Кирилловичу исполнилось бы 100 лет. В армию 17-летнего Григория призвали в январе 1943 года. Он служил в специальном оленьем батальоне, занимался доставкой на передовую боеприпасов, медикаментов, вывозил раненых. После войны почти 20 лет служил в Ижемском РОВД, затем работал бойцом пожарной охраны.

Автобусные билеты подорожают

В Воркуте и Прилузье повысится стоимость проезда в автобусах.

В Прилузском районе предельный тариф на одну поездку в автобусах пригородного сообщения повысится с 2,64 до 2,78 рубля за километр пробега и в междугороднем сообщении с 3,63 до 3,82 рубля за километр пробега. В Воркуте предлагается увеличить тариф для городских автобусов с 24 до 28 рублей.

Компенсация за перевозку авто

Многодетные семьи из Воркуты и Инты продолжат получать компенсацию за перевозку личных автомобилей по железной дороге.

На сессии Госсовета 18 декабря депутаты поддержали решение о том, чтобы продлить срок действия такой меры поддержки еще на три года. То есть раз в два года многодетные семьи при отправке автомобиля на ж/д платформе по маршрутам «Воркута – Сосногорск» и «Инта – Сосногорск» смогут получить компенсацию в размере фактических расходов. Не более 50 тысяч рублей для воркутинцев и 40 тысяч для интинцев. .

Теперь не две, а четыре

Пациенты с онкологией получат компенсацию проезда к месту лечения.

Такая мера поддержки, напомним, действует в Коми с 2016 года. Но до сих пор онкобольным компенсировали расходы на проезд к местам лечения или обследования и обратно только два раза в году. В 2025-2027 годах количество поездок увеличится до четырех. Такую поправку внесли в законодательство депутаты Госсовета Коми на сессии 18 декабря.

Платим, платим, а долг растет

Жители Коми оплатили 94% выставленных счетов за ЖКХ.

За 9 месяцев этого года населению Коми было предъявлено 20,6 млрд рублей платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это на 3% больше, чем годом ранее, сообщает Комистат. Жители оплатили 94% выставленных счетов, однако суммарная задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец сентября составила 15,8 млрд рублей.

Маткапитал проиндексируют

В России продлят ежегодную индексацию материнского капитала.

С февраля 2025 г. он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка и 893 тысячи – на второго ребенка и последующих. Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, правительство рассмотрит необходимые для этого поправки в законодательство. У родителей есть право использовать предусмотренные в программе средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях отца, а также другие цели. Можно, кстати, получить остатки маткапитала – до десяти тысяч рублей.

«Голубое топливо» «замрет»

В 2025 году розничные цены на газ для населения Коми останутся на прежнем уровне.

Региональный комитет по тарифам определился с розничными ценами на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Сыктывкар» населению республики. Проект соответствующего приказа размещен на портале общественных обсуждений нормативных актов. В срок до 25 декабря каждый желающий может оставить комментарий и высказаться по поводу законодательной инициативы. В проекте приказа указаны розничные цены для трех категорий пользователей газа в зависимости от назначения «голубого топлива».

«Семья – богатство края»

В республике торжественно подвели итоги Года семьи.

В первом республиканском конкурсе выиграла семья Палевых из Удорского района, в которой четверо сыновей. Все они спортсмены, обладатели золотых значков ГТО. Всех детей зовут по именам, которые начинаются с буквы «С». В качестве приза пара получила ключи от автомобиля «Лада Веста». Победителя выбирали путем голосования, участвовали в нем более 6 тысяч человек. Всего за главный приз боролась 21 семья. Организаторы придумали для каждой свою номинацию. Так, семья Мелехиных из Сыктывкара стала «Самой творческой семьей», а Палеховы из Усинска – «Самой спортивной».

В Лэзыме открыли ферму

Проект был поддержан в рамках грантового конкурса на развитие семейных ферм.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Кулуев Илгар Назим-оглы выиграл конкурс в 2023 году. Всего на строительство фермы было потрачено 31,5 млн рублей, из которых 60% – средства гранта (18,87 млн рублей), 40% – собственные средства фермера. На новой ферме на 150 голов будут производить молоко, молочную продукцию, говядину и телятину.

Требуются добровольцы

В России объявлен набор кандидатов на участие в испытаниях новой онковакцины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. Стать участниками клинических испытаний вакцины «ЭнтероМикс» смогут только те пациенты, которые ранее получали противоопухолевую терапию, но она им не помогла. При этом важно, чтобы их общее состояние позволяло проводить дополнительное лечение. Возраст кандидатов может составлять от 18 до 75 лет. Вакцина «ЭнтероМикс» создана в НМИЦ радиологии Минздрава совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта и успешно прошла все доклинические испытания, которые длились несколько лет. Подать заявку можно на электронный адрес: vakcina-rak@nmicr.ru с пометкой «Онковакцина».