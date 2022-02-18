Долгие десятилетия Коми край практически не интересовал киношников. Это неудивительно, ведь значительную часть территории занимали исправительные лагеря и закрытые поселки, куда людей с кинокамерами не подпускали даже близко.

Но с началом хрущевской «оттепели» ситуация изменилась. После чего интерес к северной природе и жителям в разные годы проявляли маститые сценаристы и режиссеры.

Оленеводы и охотники

Впрочем, одна кинокартина о Коми появилась еще задолго до смерти Сталина. 13 февраля 1929 года в Усть-Сысольске состоялась демонстрация документального фильма «Охота и оленеводство в области Коми». Однако эта кинолента появилась на свет случайно.

В середине 1920-х годов выдающийся советский кинодокументалист Дзига Вертов получил заказ от Госторга РСФСР, занимавшегося внешней торговлей, снять фильм о природных богатствах СССР. Для его реализации режиссер отправил в разные части страны восемь киноэкспедиций. В результате киношники сняли киноматериалов в 25 раз больше, чем требовалось для итоговой ленты «Шестая часть мира». Тогда из остатков слепили несколько отдельных кинокартин, в том числе и «Охоту … в Коми».

Можно не сомневаться, что этот фильм жители города смотрели с живейшим интересом. Многие горожане сами были охотниками, но увидеть на экране то, чем они занимаются, было в диковинку. А показали им, как охотники заряжают кремниевые ружья, устраивают баньку в охотничьей заимке, ставят ловушки и капканы на песцов, тетеревов и горностаев.

Кроме того, в картине было немало экзотического даже для северян – как оленеводы устраивают стойбища, арканом ловят оленей, состязаются в беге на оленьих упряжках.

Жизнь замечательных зверей

Люди старшего поколения помнят режиссера Александра Згуриди как создателя и первого ведущего телепередачи «В мире животных». Он действительно очень любил братьев наших меньших и часто снимал про них документальные и игровые фильмы. А его картина «Повесть о лесном великане» одновременно и документальная, и художественная.

Фильм снимался в 1954 году на первой в мире лосеферме Печоро-Илычского заповедника и предназначался для детей. По сюжету, школьники Егорушка и Надя находят лосенка, мать которого задрал медведь. Им удалось выходить детеныша, и они его выпускают в лес вместе с целым стадом лосей, воспитанных людьми. Когда вожака стада убивает браконьер, спасенный детками лось занимает его место.

Роль Егорушки сыграл московский школьник Геня Румянцев. Поскольку съемки продолжались целую зиму, то вместо столичной школы ему пришлось все это время посещать семилетку в поселке Якша Троицко-Печорского района.

Счастливый «Случай»

Москвичи Юлий Дунский и Валерий Фрид познакомились во время учебы в школе. Они вместе поступили во ВГИК, вместе пошли добровольцами на фронт, но вместо окопов угодили в ГУЛАГ по обвинению в попытке покушения на Сталина. Лагерная судьба их поначалу развела, но вновь свела в интинском Минлаге. После освобождения они остались жить в Инте, где написали свой первый сценарий «Комиссар шахты». В 1957 году будущий создатель «Щита и меча» и «Дней Турбиных» Владимир Басов снял по этому сценарию фильм «Случай на шахте восемь».

Сюжет строился на производственном конфликте честного молодого геолога Батанина (Анатолий Кузнецов, известный нам как товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни») и закостеневшего начальника комбината Краева (Николай Боголюбов – «Великий гражданин», «Ленин в 1918 году»). Снимали картину на улицах Инты и в шахте № 13/14. Жители города с огромным удовольствием участвовали в массовых сценах. На прощание артистам подарили по комплекту шахтерской спецодежды.

Готовый фильм не прошел цензуру и был положен на полку. Тогда главный редактор «Мосфильма» обратился за помощью к легендарному шахтеру Алексею Стаханову, и тот предложил показать картину горнякам. И пробную премьеру устроили в Инте.

Горняки картину хвалили, даже начальник комбината «Интауголь» – прототип главного отрицательного героя – признался, что этот фильм на многое открыл ему глаза. Стенограмму обсуждения распечатали и отправили в Москву. Картина имела грандиозный успех.

Вдохновленные удачей Дунский и Фрид в начале 1960-х гг. написали сценарий для еще одной «интинской» картины – «Жили-были старик со старухой». Ее все в том же приполярном городе снял прославленный кинорежиссер Григорий Чухрай («Баллада о солдате», «Чистое небо»). Городские власти помогали киногруппе как могли. В частности, когда им понадобились олени, заместитель председателя горисполкома Евгений Высоцкий сумел уговорить оленеводов пригнать к окраине города многотысячное стадо.

Автору этих строк довелось встретиться с Валерием Фридом в 1997 году. В ходе беседы кинодраматург признался, что считает Инту своей литературной родиной. А всего с Юлием Дунским он написал около тридцати сценариев, среди которых «Экипаж», «Служили два товарища», «Сказка странствий».

Право на отпуск

Студент Литературного института Александр Рекемчук приехал летом 1947 года в Сыктывкар на практику и остался в Коми на многие годы. Сначала трудился репортером в газете «За новый Север», затем собкором «Красного знамени» в Ухте. Под впечатлением о командировках он написал свою первую повесть «Время летних отпусков», в которой молодая женщина-геолог Светлана Панышко, мечтавшая о поездке к морю на юг, неожиданно назначается исполняющим обязанности начальника истощенного нефтепромысла. Ей с помощью новых технологий удается вывести предприятие в передовики, и тут на ее место прибывает новый заведующий нефтепромыслом. Девушка, однако, вовсе не обижается, а с радостью уезжает в долгожданный летний отпуск.

По этой повести режиссер Константин Воинов (позже прославившийся «Женитьбой Бальзаминова») поставил одноименный фильм. Картина снималась в Ухте и поселке Водный, местные жители также были задействованы в массовых сценах. Роль нового заведующего сыграл знаменитый актер Владимир Этуш.

С Рекемчуком автор этих строк был немного знаком. Писатель поведал мне, что фильм номинировался на Ленинскую премию, но случился облом. Ее посмотрели отдыхающий в Гаграх Никита Хрущев и приехавший к нему в гости президент Ганы Кваме Нкрума. Никита Сергеевич решил, что им покажут, как отдыхают советские люди, а вместо этого они увидели «Север, нефтепромыслы, замученных и задрыганных людей».

Глава СССР возмутился и потребовал от министра культуры Екатерины Фурцевой запретить картину. Но Екатерина Алексеевна поступила мудро – она показала фильм нефтяникам. Им все понравилось, и они выразили только одно пожелание: пусть девушка отдохнет, а после отпуска вернется на нефтепромысел. И картина вышла на большой экран.

Помни о смерти!

В ноябре 1990 года в Сыктывкаре состоялась премьера довольно-таки мрачной картины Александра Сокурова по сценарию Юрия Арабова «Круг второй». В ней повествуется о том, как молодой человек приезжает на Север к своему отцу и застает его умершим. А поскольку главного героя еще и обворовали, то у него просто нет денег, чтобы похоронить отца. И он день и ночь проводит возле мертвого тела.

Трудно сказать, о чем эта философская лента. Вероятно, о жизни и смерти, об умирании родственных связей, о бренности всего сущего.

Фильм снимался в сыктывкарском поселке Човью, о чем поведал «Трибуне» принимавший в этом непосредственное участие бывший руководитель кинокомпании «Эскомфильм» Владимир Фотиев («Трибуна» от 27 декабря 2019 года). А автор этих строк попытался взять интервью у Сокурова, прибывшего в кинотеатр сразу после премьерной демонстрации картины. Я был тогда совершенно неопытен, а потому, подловив режиссера, задал ему вопрос прямо в лоб:

– Александр Николаевич, когда вы впервые задумались о смерти?

Сокуров, видимо, приехал с банкета, а потому был слегка навеселе и ответил:

– Вы какой-то слишком сложный вопрос задаете. Извините!

Игорь БОБРАКОВ.