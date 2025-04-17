В ожидании Пасхи (Блиц от 18 апреля)

В ночь на 20 апреля в Сыктывкар по традиции доставят частичку благодатного огня из Иерусалима.

По словам секретаря Сыктывкарской епархии архимандрита Филиппа, ведутся переговоры с фондом Андрея Первозванного по организации доставки огня в республику. В 23.00 19 апреля борт из Иерусалима приземлится в Москве, оттуда будут организованы рейсы в регионы. В 10 утра 20 апреля возле Свято-Стефановского собора начнутся праздничные мероприятия: ярмарка, концертная программа. От храмов пройдут крестные ходы.

Куличей хватит всем!

В Свято-Стефановском кафедральном соборе Коми испекли рекордное количество – более 2,5 тысячи – куличей.

Это стало возможным благодаря приобретению на средства жертвователей профессиональной мини-пекарни. Печет пасхальное угощение о. Аристоклий, который в миру был поваром-кондитером в авторской кондитерской. Часть выпеченных к Пасхе куличей пойдет на благотворительные цели. Прихожане собора тоже могут приобрести пасхальное лакомство в кофейне, которая расположена напротив храма. К Пасхе о. Аристоклий испечет царь-кулич весом в 5 кг для владыки Питирима и его гостей.

Дружков стал директором

С 14 апреля по решению Совета директоров на должность генерального директора АО «СЛПК» назначен Владимир Дружков.

С 2014 по 2020 годы он занимал позицию технического директора ОАО «Монди СЛПК», отвечая за разработку и выполнение стратегии технического развития предприятия. С 2020 по 2025 гг. г-н Дружков был генеральным директором картонно-бумажного комбината «Кама», который входит в состав Группы «Свеза».

А Хахалкин теперь – референт

Экс-мэр Усинска будет курировать вопросы ветеранского движения в Коми в качестве референта главы Коми.

Станислав Хахалкин – ветеран-«афганец». В 2007-2014 годах он был заместителем председателя Госсовета Коми. Затем, досрочно сложив с себя полномочия депутата регионального парламента, был назначен мэром Усинска. С 2019 по 2022 годы руководил санаторием «Колос» в Кировской области.

Весенняя «Вахта памяти»

10 поисковых отрядов из Коми отправятся в Новгородскую, Тверскую, Смоленскую области и Белоруссию.

21 апреля в Белоруссии поисковики из отряда «Светлой памяти река» примут участие в захоронении бойцов Красной Армии. Всего на сегодняшний день в Коми создано 19 поисковых отрядов.

Пожарные улетели в Читу

В Забайкалье тяжелая лесопожарная обстановка. На территории края действует около 30 лесных пожаров на площади 31 тысяча га.

По поручению врио главы Коми в Читу вылетели 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Коми лесопожарного центра.

Скорбные вести о земляках

В ходе спецоперации продолжают гибнуть жители республики.

На днях стало известно, что погибли Сергей Матвеев из Троицко-Печорска, Владимир Попов из Инты, Кирилл Сиверин из сыктывкарского поселка Седкыркещ, Владимир Лебедев, Евгений Варварук и Иван Козлов из Усть-Куломского района, Ян Лапков из Емвы, Сергей Тислин из Ухты, Сергей Ячменев из Жешарта, Иван Дедок из Айкино, Валерьян Кузнецов и Андрей Ракин из Койгородского района, Юрий Чикарин из Визинги, Дмитрий Подалко из поселка Нижний Одес Сосногорского района, Сергей Бобылев из Вуктыла, Анатолий Бусько, уроженец поселка Ёдва Удорского района, Мартын Лицингер из Ижмы, Евгений Дмитриенко и Андрей Панюков из Усть-Цилемского района, Олег Белянкин, Кирилл Кочанов, Ренад Фарамазов и Александр Логовский из Сыктывкара.

Умер бывший министр

12 апреля на 95-м году ушел из жизни Аркадий Степанович Крупенько.

Он прошел путь от старшего диспетчера на узкоколейной железной дороге в Усть-Немском леспромхозе до министра местной промышленности Коми АССР. Пост министра он занимал без малого 16 лет. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР. Был организатором и почетным председателем национально-культурной автономии «Беларусь» в Республике Коми.

Красиво. Но слишком дорого

В Коми упразднили молодежные Дельфийские игры.

Председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко 15 апреля подписал документ, который отменяет распоряжение предыдущего главы Коми Владимира Уйбы о ежегодном проведении на территории республики открытых молодежных Арктических Дельфийских игр вплоть до 2030 года. Напомним, эти Игры с большим успехом проводились в Сыктывкаре трижды – с 2022 по 2024 годы – и каждый раз собирали не менее 600 участников. Отмена Игр связана с финансовыми возможностями. В этом году проведение столь масштабного форума в правительстве региона посчитали нецелесообразным.

Акция на Театральной площади

29 апреля в Сыктывкаре состоится марафон «Огонь жизни» – акция в поддержку донорства костного мозга.

Участники соберутся на Театральной площади. Все желающие смогут принять участие в благотворительном забеге, пройти обследование и вступить в регистр доноров. Запланированы также тематические активности. Отметим, что сейчас в регистре доноров костного мозга 900 жителей Коми. Двое из них уже смогли помочь своим генетическим двойникам, которые сражались с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Это дело пантовое

Еще одна организация из Воркуты получила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации.

Предприниматель планирует реализовать проект «Производство пантов северного оленя». Запуск данного проекта позволит привлечь 1,22 млн рублей инвестиций и создать два новых рабочих места. На сегодня в Коми зарегистрировано уже 38 резидентов Арктической зоны.

«Золотая» фитнес-леди

Сыктывкарка победила на престижных соревнованиях по бодибилдингу в Екатеринбурге.

29-летняя Диана Бобрецова стала чемпионкой Урала. «Везу домой золотую медаль и огромную статую – аж на самолет не хотели с ней пускать», – поделилась девушка в своих социальных сетях. Напомним, что этот титул у Дианы не единственный. Она трехкратная абсолютная чемпионка Республики Коми по бодибилдингу и двукратная победительница московского турнира «Гран-при столицы». По профессии Диана учительница начальных классов, но вот уже семь лет работает в сфере фитнеса.