В период весеннего половодья в Коми «отрезанными от мира» могут оказаться почти 40 тыс. человек, проживающих в 169 населенных пунктах.

Об этом было заявлено на заседании республиканской комиссии по подготовке к паводку. Наихудший прогноз — для Усть-Цилемского района, где в зону возможного подтопления попадают 34 населенных пункта. В целом нынешнее половодье может подтопить 105 сел и деревень. Руководителям муниципалитетов поручено подготовить необходимый запас продовольствия и других товаров первой необходимости с расчетом на 30 дней.На период половодья будут выставлены восемь спасательных постов в Прилузском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском и Вуктыльском районах.

Фото iz.ru.