В память о краеведе (Блиц от 13 декабря)

В Корткеросском районе хотят увековечить имя уважаемого в Коми историка.

На конференции местного представительства МОД «Коми войтыр» поддержали инициативу о присвоении имени Анатолия Смилингиса районному Центру дополнительного образования. А. Смилингис – историк, краевед, исследователь ГУЛАГа, основатель туристического клуба «Белка». Он более 40 лет возглавлял Корткеросский Дом пионеров и школьников. В Коми он был депортирован в возрасте 14 лет вместе с родителями в июне 1941 года из Литвы. После снятия режима спецпоселения остался в селе Корткерос. Ушел из жизни в 2021 году.

Печальный список растет

На этой неделе стало известно о гибели троих бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Максим Курбатов и Евгений Паршуков из Ухты, Александр Домашний из Сыктывкара.

«Дед Мороз» получил штраф

Ухтинец в костюме Деда Мороза проводил на улицах города одиночный пикет.

Дело было аккурат перед выборами мэра города. Мужчина «в образе» разгуливал по Ухте с плакатом с надписью «Хотите нового мэра в Новом году?». Суд отклонил доводы мужчины о том, что борода и усы являются неотъемлемыми атрибутами костюма Деда Мороза, указав на то, что сокрытие лица недопустимо на публичных мероприятиях и продиктовано необходимостью идентификации их участников. Кроме того, находясь в районе проезжей части, «Дед Мороз нарушал общественный порядок». Мужчине назначено административное наказание – штраф в размере 10 тысяч рублей.

Новогодних салютов не будет

Мэры Сыктывкара и Ухты попросили жителей также не запускать фейерверки в местах большого скопления людей.

Ранее призвали отказаться от пиротехники из-за специальной военной операции также власти Сыктывдинского и Ижемского районов. Новый год без салютов Коми встречает уже третий год подряд.

Озеро почистят. Но не скоро

Коми получит средства на расчистку сыктывкарского озера Выльты в 2026 году.

Это озеро является излюбленным местом отдыха горожан, однако его экологическое состояние вызывает серьезные опасения. Как сообщает Минприроды Коми, с Федеральным агентством водных ресурсов и Минприроды России проведена работа по решению данного вопроса: расчистка озера включена в Федеральный проект «Вода России». Выделение средств из федерального бюджета на разработку проекта расчистки озера запланировано на 2026 год.

Микуньская сказка

По улицам города разгуливают три поросенка.

В одном из дворов многоквартирного дома по ул. Советской в центре города очевидцы засняли на видео трех весьма упитанных молодых свинок. По мнению жителей города, животных нужно убрать с улиц, а хозяева должны заплатить штраф. Отмечено, что самовыгул свиней для Микуня уже не первый случай. В августе этого года животные разворотили урны на детской площадке через дорогу от центральной городской площади.

Главу Инты выберут в 2025 году

Выборы пройдут 25 февраля, сообщили в Интинской администрации.

Напомним, отставку по собственному желанию предыдущего руководителя администрации Инты Владимира Киселева, депутаты Совета города приняли 30 октября 2024 года. До этого Верховный суд Коми ужесточил наказание, назначенное ему за злоупотребление полномочиями: сумма штрафа выросла с 250 тысяч до 6,4 млн рублей. В. Киселев находится под арестом. Временно исполняет обязанности руководителя администрации Инты Григорий Николаев.

В Гагшор придет интернет

Село обеспечат высокоскоростным интернетом в виде исключения.

Просьба сельчан о подключении к интернету прозвучала в ходе прямой линии, которую и.о. главы региона Ростислав Гольдштейн провел 9 декабря. Гагшор был заявлен для участия в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», который позволяет обеспечить мобильной связью и интернетом малые населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. Однако при подсчете оказалось, что в Гагшоре проживает всего 99 человек, и село исключили из программы. Подсчет объявили «статистической ошибкой» и по личному поручению врио главы вернут в список населенных пунктов, которые подключат к оптоволоконной линии в 2025 году.

Уникальная операция

В Республиканской детской клинической больнице Коми помогли малышу с экстремально низкой массой тела.

Уникальную операцию провели в отделении интенсивной терапии и реанимации РДКБ. У малыша, весом 580 грамм при рождении, был выявлен врожденный порок сердца, и врачи приняли решение о необходимости операции. При содействии Минздрава Коми для поддержки коллег в Сыктывкар прилетел кардиохирург из Санкт-Петербургского медицинского университета. Саму операцию выполнили: неонатальный хирург Евгений Перевозчиков, врач-анестезиолог Максим Смирнов и реаниматолог Ирина Михайлова. Для республики это единичная операция для новорожденного с массой тела до одного килограмма.

Мелочь, а приятно

По итогам всероссийской осенней акции «Монетная неделя» жители Коми вернули в оборот 285 тысяч монет.

Обычно банки берут комиссию за обмен мелочи на купюры, но этой осенью монеты у населения принимали бесплатно. Об этом сообщается в пресс-релизе отделения Нацбанка. Чаще всего обменивали рублевые и 10-рублевые монеты. Во время акции люди могли обменять монеты на банкноты без комиссии или зачислить средства на счет. В целом по стране в ходе «Монетной недели» в банки принесли 45 млн монет весом 199 тонн на сумму 186 млн рублей. Доля жителей Коми составила более 1 млн рублей.

Два миллиона за палец

Сыктывкарка судится с властями и врачами из-за травмы.

Жительница Эжвы пришла в детский сад № 98 за своим ребенком и получила травму из-за внезапно захлопнувшейся двери. Женщине оторвало фалангу указательного пальца на правой руке. Пострадавшую увезли на «скорой», она два месяца лечилась, в том числе в Эжвинской поликлинике. Но потом у нее появилось осложнение в виде остеомиелита, и пришлось лечиться платно. Пострадавшая намерена взыскать 700 тысяч рублей с поликлиники и 1,5 млн руб. с управления дошкольного образования в качестве компенсации морального вреда. Суд Эжвы еще решение не принял, рассмотрение дела продолжается.