В Печоре возник очередной скандал

В конце прошлой недели старожилы Печоры были шокированы новостью: в городском сквере у площади Победы прямо в центре города рубят сосны.

Официально это место не имеет статуса парка, но жители его любят. Там в 1974 году был открыт монумент «Никто не забыт, ничто не забыто…», зажжен Вечный огонь. В 1977-м открыта Аллея славы.

Жертвами пали сосны

Обсуждая вопросы комфортной городской среды с жителями, местные власти выделили участки для благоустройства. Одним из них и стал этот сквер. За него проголосовало большинство.

В итоге оказалось, что представление о комфортной среде у власти и у рядовых граждан совсем не совпадали. Печорцы были шокированы: «с целью благоустройства» в сквере вырубили 25 огромных сосен, а также березы и осины.

— Утром 14 июня ко мне прямо на работу пришли мои избиратели, — рассказал районный депутат Иван Пьянков. — Это были престарелые люди, ветераны. Я в тот момент находился на объекте (мы не договаривались о встрече). Но люди дождались меня. Я вместе с ними отправился в парк, и увиденное меня поразило. Уже к полудню было выкорчевано 12 здоровых сосен. Рабочие сообщили, что сегодня уберут еще 15 деревьев. Всего же, по их словам, здесь «приговорили» 90 сосен и берез.

Старики, которые помнят, как зажигали здесь Вечный огонь, сочли это откровенным неуважением, варварством. Некоторые сами участвовали в создании парка.

Оказалось, что проектом предусмотрено создание здесь пешеходных и велодорожек с тротуарным покрытием, установка скамеек, парковых светильников, устройство баскетбольной площадки, места для уличной гимнастики и зоны для проведения спортивно-патриотических мероприятий.

Люди стали обращаться в межрайонную природоохранную прокуратуру, к председателю совета МР «Печора» Федору Ненахову и в другие инстанции. В прошлую субботу депутат Иван Пьянков вместе с группой избирателей отправился к главе администрации района Наталье Паншиной.

В итоге вырубку деревьев удалось остановить.

Тайны не было

Но есть и обратная сторона медали, о которой поведал «КомиОнлайн» со ссылкой на администрацию района.

Проект обустройства парка вовсе не был для жителей «военной тайной» или самодеятельностью власти. Еще в 2018 году проводилось рейтинговое голосование, жители высказались за парк Победы. Повторное голосование (посредством интернета) проводилось в 2019 году, наибольшее число голосов набрала опять-таки данная лесопарковая зона. Территория у мемориала, заявляет администрация, превратится в настоящий парк с сетью видеонаблюдения, беспроводным доступом в интернет, зонами отдыха.

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы на заседании общественной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» было принято решение о реконструкции лесопарковой территории. Предварительный дизайн-эскиз и план-схема были опубликованы администрацией. Предложений по поводу эскизов от жителей не было. Схема размещения аллей обсуждалась на общественной комиссии и была принята без изменений за основу, по ней выполнено техническое задание, заключен контракт.

Проведена вырубка двух процентов насаждений, в том числе сосен и кустарников, далее вырубка производиться не будет.

На установку видеонаблюдения в будущем парке потратят более 470 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, будут установлены пять IP-видеокамер. На капремонт освещения выделено более 2 миллионов рублей (начальная цена контракта была несколько выше — 3,5 млн). Капитальный ремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка деревьев и кустарников обойдутся более чем в 6 миллионов 708 тысяч рублей. Техзадание предусматривает валку деревьев (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 миллиметров.

Да не чует шуица, что творит десница

Конечно, об этом проекте могли не знать 80-летние старики, которые не дружат с интернетом и не видели этих схем на сайте администрации. Но трудно поверить, что об этом не знали ни депутаты, ни руководители города.

— Действительно, голосование проводилось, причем аккурат в день выборов президента, — рассказал депутат Иван Пьянков. — А вот про схему и число предназначенных к вырубке деревьев точно сказать не могу. Некоторые сейчас утверждают, что и схема-то была совсем другая. Но ведь никто раньше ничего не оспаривал, не возмущался, не призывал отказаться от проекта.

Все претензии сегодня — к Паншиной. Получается, что не знал о деталях проекта ни глава ГП «Печора» Александр Шабанов, ни председатель Совета МР «Печора» Федор Ненахов. Они в эти дни возмущаются вместе с ветеранами.

Где правда в этой истории и почему в Печоре сложилась такая ситуация, когда одна рука (рука власти) не знает, что делает другая?

Возможно, ответ на эти вопросы дадут правоохранители, в адрес которых тоже направлены заявления.

Людмила КУДРЯШОВА.