В поселке Жешарт вывесили Красное знамя с серпом и молотом

9 мая в поселке Жешарт возле входа в администрацию поселения спустя почти три десятилетия вновь развевался красный флаг. Правда, при ближайшем рассмотрении можно было убедиться, что это не флаг СССР, а точная копия Знамени Победы.

Правда, и по поводу него копий в середине «нулевых» годов было сломано немало. На Знамени Победы присутствует коммунистическая символика, что в современной России нравится далеко не всем, особенно представителям партии власти. Поэтому одно время даже в кадрах официальной военной кинохроники на знаменах «закрашивали» серп и молот. В 2007 году после долгих и сложных доработок был специально принят федеральный закон «О Знамени Победы».

В нем, в частности, говорится о том, что 9 мая «копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации». Правда, делается это весьма редко, сразу и не припомнить, где в Коми раньше можно было увидеть на государственном учреждении Знамя Победы.

В этом году оно впервые было вывешено в Жешарте. За несколько дней до всенародного праздника секретарь поселковой ячейки КПРФ Сергей Боровинский встретился с главой местной администрации Юрием Штраухом и вручил ему Знамя Победы.

Правда, в итоге коммунисты остались не совсем довольными, поскольку рассчитывали увидеть Знамя Победы рядом с российским флагом, водруженным на крыше здания. Поступить именно так коммунисты постараются убедить местное начальство в следующем году.

Сергей ПАВЛОВ.