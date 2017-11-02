В Прилузье появились венгерские коровы

В Прилузье прибыла «иностранная делегация». В Гуляшор на новую ферму в ООО «Южное» поставили венгерский племенной скот.

В конце 2016 года там открыли новую ферму на 480 скотомест с доильно-молочным блоком — это был первый этап проекта. В этом году планируется завершение II и III этапов, предусматривающих строительство второго коровника на 480 голов и родильного отделения на 240 голов. В новых помещениях появились и новые обитатели — привезли партию скота в 50 голов из Нижнего Новгорода. А сейчас прибыли 145 иностранок — высокопродуктивный племенной молодняк голштино-фризской породы из Венгрии. Средняя стоимость одной коровы составила порядка 165 тысяч рублей. Коров везли трое суток в специально оборудованных двухэтажных фурах, в которых производилось своевременное кормление скота. Буренки перенесли дорогу хорошо. Сейчас они на карантине.