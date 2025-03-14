Свои проблемы они озвучили на встрече депутата Госдумы РФ Олега Михайлова с жителями Удорского района.

На встречу в Важгорт приехала жительница Большой Пучкомы Евдокия Матева. По ее мнению, глава сельского поселения, депутаты сельсовета не справляются со своими обязанностями. А некоторых из них, утверждает Е. Матева, нередко можно увидеть «подшофе».

Людмила Киселева занимает пост главы администрации сельского поселения с октября 2021 года и представляет партию «Единая Россия». Местные жители жаловались на нее и Николаю Жилину, который уже 10 лет в кресле главы Удорского района, и в вышестоящие инстанции – Владимиру Уйбе, а теперь и Ростиславу Гольдштейну. Но пока безрезультатно.

Как считает Е. Матева, глава администрации не может эффективно проконтролировать исполнение и без того скромного сельского бюджета. Так, в 2023 году в рамках проекта «Народный бюджет» в селе должны были обустроить ливневые канавы, но подрядчик сэкономил на досках для деревянных мостков, а Киселеву привлекли к административной ответственности. По словам Матевой, которой вторят местные интернет-паблики, отсутствие главы на рабочем месте по несколько дней подряд – обычное дело, а «село живет само по себе».

Увы, проблем здесь хватает. Одна из самых острых – бензин, его доставка. До ближайшей заправки – 160 км. Приходится запасать горючее впрок, кто сколько может. Стоит ли говорить, что в условиях сплошной деревянной застройки, где в каждом доме, гараже или сарае одновременно может храниться по 300 литров легковоспламеняющейся жидкости, это сопряжено с повышенной опасностью. По словам той же Матевой, власти не раз «обещали что-то решить, но воз и ныне там».

О заправочной станции в Большой Пучкоме и не мечтают. Но нельзя ли, как минимум, организованно подвозить бензин в село хотя бы по зимнику? Ясно, что для лоббирования этого вопроса нужен, мягко говоря, более заинтересованный глава поселения. Олег Михайлов предложил Евдокии Матевой самой выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

Для справки. Сейчас в Большой Пучкоме зимой проживает всего 40 человек, летом – до ста.

Петр КУЗНЕЦОВ.

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