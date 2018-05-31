С 1 июня вступают в силу поправки в федеральный закон № 126 «О связи». Они предусматривают обязательную идентификацию каждого абонента.
Теперь услуги мобильной связи смогут получать только те граждане, кто указал о себе достоверные сведения оператору связи. Для этого операторам предоставят доступ к соответствующим базам данных.
Если достоверность сведений не подтвердится, оператор обязан будет приостановить оказание услуг абоненту. Также блокировать услуги будут после поступления запроса от полиции или предписания Роскомнадзора.
Утверждается, что такие меры позволят более эффективно противодействовать незаконной реализации sim-карт.
В России возможны массовые отключения сотовых телефонов
С 1 июня вступают в силу поправки в федеральный закон № 126 «О связи». Они предусматривают обязательную идентификацию каждого абонента.