В России возможны массовые отключения сотовых телефонов

В Коми, как и по всей стране, выпускники сдают ЕГЭ-2018. Кампания стартовала 28 мая и продлится по 2 июля.

На следующей неделе мы будем работать вместо пяти шесть дней подряд: с 4 по 9 июня включительно. Выходной с субботы переносится на понедельник, 11 июня.

В ухтинском поселке Первомайский среди сотрудников ООО «Буровая компания Север» произошло массовое отравление.

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