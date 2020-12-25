Астрологи утверждают, что год Быка приходился на 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 годы. Оказалось, что среди членов правительства региона нет ни одного «быка».

Зато в Госсовете Коми их сразу три: это ижемский депутат, представитель фракции КПРФ Николай Братенков (1949), интинка, член ЛДПР Наталья Зиновьева (1973) и выходец из Княжпогостского района, член «Единой России» Андрей Климушев (1973). Учитывая, что активность в «свой год» должна повышаться, есть смысл приглядеться к этим народным избранникам. Не исключено, что именно они удивят нас в 2021-м.

Гороскоп говорит, что в будущем году Быка ждет большая удача. Чтобы ее не отпугнуть, нужно держаться за свою работу. Не важно, собственное это дело или наемный труд — 2021-й принесет солидную прибыль тем, кто готов усердно трудиться.

Собакам, а именно в год Собаки родился глава Коми Владимир Уйба, астрологи предлагают максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Если есть возможность, нужно постараться решить накопившиеся проблемы до наступления года Быка. В 2021-м необходимо разумно обращаться с деньгами — важно защитить свои сбережения, чтобы внезапно не потерять их.

Владимир Путин родился в октябре 1952 года, соответственно, по знаку зодиака он Весы, а по году рождения Дракон. Астрологи читают, что представители этого знака зодиака неосознанно будут провоцировать конфликтные ситуации, поэтому астрологи рекомендуют им не быть слишком категоричными. «Проявить лояльность и чаще идти на уступки – это позволит сгладить острые углы в общении». Драконам-политикам удастся расширить сферу влияния и обрести новых союзников.

В год Быка мужчины-Драконы займутся самоутверждением. Они будут отстаивать свои лидерские позиции. Эти люди направят свои силы на достижение поставленных целей и профессиональное развитие. Также они проявят тягу к риску и авантюризму. Их будут посещать идеи, которые потребуют смелости и ответственных шагов. Гороскоп советует этим мужчинам обратить внимание на свой образ жизни. Найти баланс между работой и отдыхом.

А вот знаменитый московский экстрасенс Павел Глоба считает что в 2021 году в России появится новое политическое лицо, которое будет сильнее нынешнего президента Владимира Путина.

Карьера астролога началась еще в советские годы, и по сей день он является одним из самых востребованных астрологов страны. «Мир стоит на пороге нового эпохального развития, — утверждает Глоба. — В год Белого Быка активизируется тринадцатый знак зодиака — Змееносец, который проявляется каждые двадцать лет, и в это время происходят большие перемены в стране. — В прошлый раз это происходило, когда к власти пришел Путин. Смена власти не станет для российских граждан большим потрясением». Новый лидер будет править недолго, но эффективно, утверждает астролог. После него к власти придет другой правитель, «который возродит русскую

культуру».