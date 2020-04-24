В Архангельской области началась рекультивация мусорного полигона в Шиесе.
Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Цыбульский на брифинге в прошедший понедельник, сообщает «Интерфакс».
Заявление он сделал во время видеобрифинга с журналистами и добавил, что там уже идет рекультивация земель. «Темпами пока не очень высокими. Но в этом смысле есть четкие определенные соглашением сроки, что инвестор должен сделать эту рекультивацию в течение двух лет. И за этим мы будем соответствующим образом следить», — заявил Цыбульский.
В Шиесе начата рекультивация. Завершить эту процедуру планируют в течение двух лет
В Архангельской области началась рекультивация мусорного полигона в Шиесе.