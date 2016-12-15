В сизябском хозяйстве телята дрожат от холода

В начале декабря на ежегодной конференции коми народа в Ижме власти отчитались, что в Сизябске появилась новая молочно-товарная ферма на 208 голов. Сельхозпредприятие якобы процветает. Однако обратившиеся в «Трибуну» работники этого хозяйства утверждают, что на самом деле картина там вовсе не радужная…

Молочные реки

По словам рабочих из ООО «Заречье» (так называется сельхозпредприятие в Сизябске), хорошо только в новой ферме, которая открылась осенью нынешнего года. Внутри фермы все механизировано. Предприятие занимается переработкой молока и сливок, а также производством мяса и мясопродуктов.

Основные потребители продукции предприятия — население «ижемского куста», расположенного вблизи самого райцентра, школы, детсады, центральная райбольница. По заявкам продукцию поставляют в Печору и Ухту.

Иван Васильевич меняет профессию

— Но ООО «Заречье» – это не только сизябская новая ферма. Есть еще и старый телятник в деревне Варыш. Здесь молодняк живет в холоде. Под их ногами навоз замерзает. Вода тоже замерзает. Совсем маленьким стелим сено, а годовалые и постарше ложатся на ледяной пол. Потому что сена для всех не хватает, — рассказывает работник телятника Иван Васильевич Кожевин. — Сами тоже мерзнем. На улице 40 градусов мороза, а руководство даже теплыми рукавицами не обеспечивает. О спецодежде и мечтать не приходится.

В стареньком телятнике все держится на подпорках. На ремонт денег не выделяют. Все сгнило, стропила местами поломались.

— Мы заходим в телятник с опаской. Сейчас на кровле лежит снег, под тяжестью которого она может рухнуть. Не знаю, чего ждет Галина Робертовна (руководитель хозяйства «Заречье» Чупрова — Ред.). Хорошо, что коров перевели в Сизябск, а ведь они в таких же условиях содержались, — переживает Иван Васильевич. — В начале июля к нам приезжал Сергей Гапликов. Ему показали новую ферму, а сюда не возили…

По словам Ивана Васильевича, работают в телятнике четыре скотника. Еще один на подмене. Зарплата мизерная, в месяц выходит 5-6 тысяч рублей. Поэтому желающих поднимать сельское хозяйство немного. Приходят только временные. Руководитель предприятия их берет на работу без трудовой книжки и даже без заключения соглашения на оказание услуг. По этому вопросу было много споров. Видимо, подействовало. Остался только один «неоформленный» Николай Канев. Мужчина из телятника вывозит навоз на лошадиной упряжке. Другой техники-то нет. Сам он особо не возмущается. Почти пенсионного возраста, а за плечами есть трудовой стаж.

— С начала года я был на варышской ферме бригадиром, выдержал только до ноября. Правда, еще не уволился. По-прежнему ухаживаю за скотиной. Жалко ведь их, — говорит Иван Васильевич.

Трактор обогревают паяльной лампой

Еще один «жалобщик» — механик Игорь Артеев. По словам Игоря Анатольевича, гараж тоже морозильная камера. В ветхом строении ни окон, ни дверей. Окна затянуты пленкой. Гараж не обогревается. Работаешь что внутри, что на улице, все одно — зуб на зуб не попадает. Чтобы завести трактор, приходится использовать паяльную лампу.

— Техника почти вся старая. Нужен сварщик, и специалист в селе есть, но почти задаром никто работать не хочет. Платят минималку. За ремонт — 13 рублей в час, путевой лист за час — 19 рублей. Я уже сам раскаиваюсь, зачем согласился. Не знаю, сколько еще выдержу, — говорит Игорь Анатольевич.

«На сплетни не отвечаю»

На вопрос корреспондента «Трибуны», не мерзнут ли телята на варышской ферме и возможно ли их куда-либо перевести, директор предприятия Галина Чупрова ответила:

— Больше некуда. Мы уже коров перевели в новую ферму. Можем только отказаться от телят, и тогда люди останутся без работы. Ремонт в варышском телятнике вообще невозможен, износ — почти 100 процентов. Такой же был и коровник. Хорошо, смогли новый построить. Набрали кредитов, и пока не расплатимся, новый не дадут. Мне нечего закладывать. Хотя и есть план построить новый телятник.

— Галина Робертовна, ваши работники жалуются на маленькую зарплату…

— Это не так. Минимальную всегда платим. Как работают, так и получают. Бывает, что в день только два часа отработали.

— Еще рассказали, что гараж без окон, без дверей. Может, есть возможность его отремонтировать?

— Кто вам такое рассказал? На сплетни не отвечаю!

Галина Чупрова в сердцах бросила трубку, так и не ответив на остальные вопросы, а точнее, жалобы работников хозяйства, которое она возглавляет.

Екатерина МАКАРОВА.