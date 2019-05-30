В Сосногорске вырастили первые огурцы

В сосногорских теплицах появляются первые огурцы. Их пока немного, это так называемый тестовый урожай.

В начале января на тепличный комплекс подали тепло, тестовый посев был в марте, когда в теплицах высадили 200 пробных саженцев сорта «Директор». Об этом сообщил главе Коми министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

Конечно, в продажу эти огурцы еще не поступят. Урожай должен пройти оценку качества, ее проведут независимые эксперты. Основные посевы огурца запланированы на июль, первый урожай поступит в продажу к началу осени. Кроме того, в сосногорских теплицах будут произведены основные посевы томата, они запланированы на конец июня.