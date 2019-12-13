В столице Коми сотни миллионов рублей тратятся на ремонт дорог, которые тут же разрушаются самосвалами

В 2019 году в республике начал реализовываться национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на финансирование которого планируется израсходовать 11 млрд рублей.

Казенные средства

В ближайшие шесть лет в Коми планируется привести в нормативное состояние 574 километра дорог. Из них 206 км — в Сыктывкаре. Как заявил министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко, общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 2,7 млрд рублей, еще 8,3 млрд рублей будет израсходовано из республиканской казны.

В текущем году планируется привести в порядок более 75 км дорог. В список ремонта первой необходимости вошло почти 40 км дорог Сыктывкара – улицы в центре города и в пригородах. Дорожные компании отремонтируют 35,7 км региональных трасс: Занулье — Коржинский, Койгородок — Нючпас, Ухта — Сосногорск, Усть-Уса — Харьягинский, Сыктывкар — Ухта, подъезды к селам Пезмег, Ижма и к детскому санаторию «Лэзым», а также обход Сыктывкара. В 2019 году в рамках нацпроекта на эти цели направляется 980,7 млн рублей.

По данным пресс-службы мэрии Сыктывкара, в этом году в рамках нацпроекта на ремонт дорог в столице Коми направлено 446 млн рублей. Этот план уже выполнен и даже слегка перевыполнен, дороги в столице заметно улучшились.

Головотяпство или преступление?

Однако есть опасения, что уже следующим летом только что отремонтированные дороги придется ремонтировать заново: только что уложенный асфальт продавливают тяжеленные самосвалы, разъезжающие по городу. Об этом говорилось на совместном заседании пленума рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Министерства строительства и дорожного хозяйства РК и Ассоциации «Дороги Коми».

Как заявил в своем выступлении председатель рескома Иван Урсу, в столице нет ни одного органа контроля за перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Если на республиканских трассах установлены пункты весового контроля, которые не пропускают тяжеловесы с перегрузкой, то в городе большегрузы ездят свободно. В результате разрушаются дороги, на которые потрачены десятки миллионов рублей.

На пленуме отмечалось, что по данному вопросу направлялись обращения в ГИБДД. Однако выяснилось, что разъезжающие по центральным улицам грузовые автомобили, самосвалы и фуры с превышением нагрузки на ось в разы имеют разрешения от администрации МО ГО «Город Сыктывкар».

Проведенная на днях проверка показала, что большегрузов на улицах города предостаточно. А ездят они по разрешениям, выданным мэрией. Так, водитель самосвала марки «Вольво» предъявил разрешение, где стояла подпись Александра Гонтаря — руководителя управления ЖКХ столичной мэрии. В данной бумаге написано, что разрешение дано на проезд по городу (без указания улиц) в сентябре и частично в октябре, причем без указания конкретного автомобиля. Видимо, эта бумага — «переходящая»: сегодня ее могут дать водителю самосвала, а завтра — водителю машины для перевозки стеновых панелей.

В ходе обсуждения ситуации выяснилось, что такое положение в целом вызвано так называемой «точечной застройкой», когда здания возводятся на освободившихся после сноса аварийных или ветхих домов площадках. Мэрия разрешает строительство без соответствующей подготовки и утвержденных планов для подвоза стройматериалов. Похоже, что отделы администрации дают разрешение на проезд большегрузов, не глядя на дороги. А потом с высоких трибун звучат жалобы на то, что в бюджете недостаточно средств «для приведения уличной сети в нормативное состояние».

Как отметили участники пленума, выдавая разрешение на проезд грузового транспорта с превышением нагрузки на ось, местная власть практически совершает преступление. Прозвучало даже мнение о том, что делается это не просто из-за головотяпства или по простоте душевной, а за деньги. Пленум принял решение обратиться в прокуратуру с предложением провести проверку, чтобы привлечь к ответственности чиновников, с позволения которых на ветер выбрасываются миллионы рублей.

Анатолий ПОЛЬКИН.