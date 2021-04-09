С 10 по 30 апреля в Театре оперы и балета РК пройдет XXXI международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») им. народной артистки России Ии Бобраковой. В программе фестиваля две премьеры (оперетта и балет), четыре концертные программы, две оперы и вечер балета.

10 и 11 апреля состоятся премьерные показы оперетты И. Кальмана «Фиалка Монмартра» в постановке главного режиссера театра И. Можайского. 17 и 18 апреля публика увидит новую постановку легендарного национального балета на музыку Я. Перепелицы «Яг-Морт» (хореограф-постановщик А. Рюнтю). За 60 лет это будет уже пятая редакция балета о герое коми преданий Лесном Человеке. В театре обещают, что спектакль поразит масштабностью и зрелищностью, для чего задействуют современные театральные технологии: видеопроекцию, новые световые решения, дополненную реальность и различные приемы балетного театра.

Гостями фестиваля станут ведущие тенора московских театров в концерте «Такая большая любовь» арт-проекта «Тенора XXI века» и Пермский театр оперы и балета, который за один вечер представит четыре одноактных балета М. Фокина.

Также в дни фестиваля выступят приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга исполнители на главные партии в операх «Тоска» и «Сказки Гофмана» Елена Аюшеева, Олег Долгов, Евгений Поликанин, Роман Арндт и Дмитрий Степанович. В заключительном гала-концерте фестиваля примут участие часть этих исполнителей, солисты театра «Царицынская опера» (Волгоград) Юлия Почкалова и Алексей Михайлов, а также Алексей Лавров – уроженец Печоры, выпускник Колледжа искусств РК, ныне солист Метрополитен-опера (г. Нью-Йорк).

Ирина ИВАНЕНКО.