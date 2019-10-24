В темноте с фонариком и ружьем наготове сельский врач отправлялась спасать больных

14 октября ветеран медицины Галина Николаевна Хлебунова отметила 80-летний юбилей. А начинался трудовой путь заслуженного врача более полувека назад в усть-цилемской глубинке.

…Осенью 1962 года на берегу реки Пижмы приземлился вертолет, из него выпрыгнула худенькая девушка. В руках – скромный чемоданчик да связка книг. Так в Пижемскую участковую больницу приехала новый доктор Галина Ершова.

– Не похожа на врача, уж больно молода, – вздохнули встречавшие.

– От Усть-Цильмы добиралась на вертолете до деревни Скитской, – вспоминает Галина Николаевна. – Затем меня перевезли на лодке через реку и говорят: «Вот тебе, Николаевна, транспорт, садись на лошадь. До больницы еще 16 километров. Не пугайся, лошадка смирная». Я виду не подала, что ездить верхом не умею. Но не пешком же идти?

Лодка с крестом да лошадь Маруська

Поначалу Галине многое было в диковинку: и особенная усть-цилемская речь, и старинные наряды местных бабушек, и обычаи староверов. Но главное, не оставляла тревога: удастся ли справиться с грузом навалившихся забот? Шутка ли, на молодого врача была возложена ответственность и за здоровье взрослых пижемцев, и за родовспоможение, и за детей. Восемь деревень – такой был участок работы. Добираться до пациентов приходилось порой за 120 километров. Больничная лодка с нарисованным красным крестом да лошадь Маруська – такой был транспорт врача.

До сих пор, по прошествии многих лет, уже ставшие взрослыми дети той поры величают доктора не иначе, как «тетя Галя», считают близким и родным человеком. Да и ей не забыть, как везла на лодке в больницу шестилетнюю девочку из дальней деревни, думая об одном: успеть бы. Как три дня выхаживала сына местной учительницы…

– Загрипповал он с осложнениями, пришлось в Усть-Цильму везти санавиацией, – вспоминает доктор. – Там вместе с Михаилом Яковлевичем Дуркиным (замечательный врач, умница) выхаживали маленького пациента. Три раза он у нас отключался, трижды реанимировали. Сделают переливание крови – я его на руки, прислушиваюсь: дышит ли? Только на третий день малыш стал приходить в себя. А теперь тому малышу уже лет 50…

– Читаю «Записки врача» Михаила Булгакова и вспоминаю себя в годы работы на Пижме, – продолжает Галина Николаевна. – Наверное, всем молодым врачам знаком страх ожидания ночных вызовов. Бывало, только прикорнешь дома, как в окно стучат: «Николаевна, тяжелые роды, надо идти». Телефона у меня поначалу не было. Ночью в деревне не было и электричества. Вот и идешь в темноте с фонариком, думая: что с роженицей не так, к чему готовиться?..

«Бабушка, расскажи, как ты на вызовы на лошади ездила и ружье наготове держала, волков боялась», – просят Галину Николаевну внуки. И она рассказывает – таких случаев было немало. Бабушкины воспоминания детям кажутся сказкой. И лошадь, запряженная в сани, и доктор в малице – в путь по заснеженному лесу или по реке. Хорошо, если успевала добраться засветло, а если нет? Вот уж тогда – ружье в руки и смотри в оба: нет ли волков.

Пижма – второй дом

Хотела Галина Ершова отработать на Пижме положенные три года по распределению, а оказалось, что Пижма стала вторым домом на целые 10 лет. С головой окунулась она в сельскую жизнь, была депутатом, во всем старалась помочь пижемцам.

– А как не помочь? Ведь люди-то какие! – говорит она. – Я бы пижемским бабонькам, что после войны детей растили, всем бы памятник поставила – они великие труженицы!

Влюбившись в старинные песни, традиции «Горки», Галина Николаевна стала одной из организаторов фольклорного коллектива, который существует и до сих пор. Не торопилась расставаться с деревней, несмотря на предложение коллег переехать в Сыктывкар. Вполне возможно, что она так и работала бы в участковой больнице, если бы судьба не сделала крутой поворот.

Жених с чемоданом конфет

Известие о присвоении звания Заслуженного врача Коми АССР в 1971 году для 30-летней Галины Ершовой стало полной неожиданностью. Сюрпризом стал и приезд в деревню корреспондента «Красного знамени». Вырезка из газеты теперь бережно хранится в семейном архиве: небольшая заметка, две фотографии. На одной из них девушка с серьезным взглядом в белом халате, на другой – она же, но уже в старинном парчовом сарафане выступает на сцене.

Не знала героиня той публикации, что ее фото увидел геолог из Воркуты Алексей Хлебунов и сразу влюбился! Спустя некоторое время от него пришло письмо. Посчитав такой способ знакомства легкомысленным, Галина на письмо не ответила. Но незнакомец оказался настойчивым и вскоре приехал на Пижму.

Сарафанное деревенское радио быстро разнесло весть: к доктору приехали свататься, да еще с чемоданом конфет. А она поначалу не воспринимала всерьез романтичного геолога. Но время шло, и спустя год воркутинская поликлиника встречала нового специалиста Галину Хлебунову.

Конечно, сердце ее разрывалось от того, что приходилось расставаться с Пижмой, с коллегами и друзьями. Но семья есть семья: куда муж – туда и жена.

Доктор «тетя Галя»

Душа геолога сродни душе кочевника: та же страсть к перемене мест. Через пару лет чета Хлебуновых с маленькой дочкой на руках переехала в Микунь, где отца семейства ждала работа на нефтеперекачивающей станции. Дочь подрастала и скоро уже провожала маму на работу в местную железнодорожную поликлинику.

Больше 30 лет участковый врач каждое утро спешила к своим пациентам. Как прежде – в любую погоду и чаще пешком. «Мама, с тобой невозможно по улице пройти, обязательно кто-нибудь остановит расспросами», – в шутку укоряла Галину Николаевну дочь. А как иначе? Участкового врача знали многие жители городка. Знали, уважали и помнят до сих пор.

Город, которому отдано столько лет, ответил врачу благодарностью. Галина Николаевна Хлебунова стала почетным жителем Микуня. А выйдя на пенсию, перебралась в Сыктывкар, поближе к дочери и внукам. Почти каждый день ее можно встретить на набережной в Кировском парке с палками для скандинавской ходьбы в руках. Говорит: нечего поддаваться хворям, надо двигаться.

А недавно на пороге ее квартиры возник солидный мужчина с тортом и шикарным букетом: «Галина Николаевна, вы меня не узнаете? Я Игорь, вы меня от ожога спасали…». Сердце дрогнуло: это же из Пижмы! И посыпались расспросы: о жизни, о семье, о родных. Как будто время снова вернуло ее на берег молодости в Усть-Цилемский район. Берег, где помнят и всегда ждут своего доктора «тетю Галю»…

Анастасия ОДИНЦОВА.