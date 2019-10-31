В Троицко-Печорском районе происходят странные вещи

В течение нескольких лет нынешний глава поселка Троицко-Печорск Сергей Кондрашов добивался проведения расследования по факту исчезновения железной дороги и наказания виновных в уничтожении стратегически важного для Троицко-Печорского района объекта. В конце октября появились подвижки в этой темной истории.

Следственное управление Следственного комитета России по Коми на основании материалов регионального Управления ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Троицко-Печорска Елены Савченко, которая подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, весной 2015 года она, превышая должностные полномочия, предприняла ряд действий, в результате которых был произведен демонтаж железнодорожных путей, а также вывоз насыпи, принадлежавших на праве собственности ОАО «Российские железные дороги». Речь идет о нанесении ущерба на общую сумму более 20 миллионов рублей.

Как уже ранее сообщала «Трибуна», общий тоннаж разворованного стального путепровода составлял не менее 420 тонн, что по рыночным меркам оценивалось на тот момент в сумму, превышающую 7,5 миллиона рублей. Объем песчано-гравийной смеси, увезенной в неизвестном направлении, составил примерно 192 тысячи кубических метров.

По мнению Сергея Кондрашова, правоохранители должны обратить внимание и на другую похожую историю, связанную со строительством школы в поселке Мылва, расположенном в нескольких километрах от райцентра. По официальным данным за 2005 год, готовность учебного заведения (здание уже было подведено под крышу), рассчитанного на 264 ученика, составляла более 60 процентов. Цифра внушительная, если учесть, что объект изначально строился с размахом (его площадь должна была составить почти три тысячи кв.м). В итоге все было разворовано, большая часть железобетонных плит вывезена в неизвестном направлении.

Сергей МОРОХИН.