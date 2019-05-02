В турецких отелях попросят «не перебирать»

В отелях Турции запускается проект под названием «Оранжевый флаг», целью которого является сокращение пищевых отходов.

В рамках его реализации туристов попросят брать еды столько, сколько они могут съесть — не больше. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию

туроператоров России.

Российские туроператоры позитивно оценивают идеи «Оранжевого флага». По мнению экспертов, наши соотечественники все больше уделяют внимания правильному питанию, так что в Турции нечасто можно увидеть российского туриста, несущего «две тарелки с горкой», потому что «за все оплачено».