В Усинске жителям 80 домов произведут перерасчет

Обнуление корректировок

Напомним, в апреле задачу по проверке обоснованности начисленных корректировок за отопление поставил врио главы Коми Владимир Уйба. Проверочные мероприятия проводились в 85 многоквартирных домах Усинска. Правильной признана корректировка по четырем МКД, по одному была отозвана до проверки.

В 80 многоквартирных домах зафиксированы существенные нарушения при вводе и эксплуатации приборов учета тепловой энергии. «Выявленные нарушения не позволяют использовать данные приборы для учета тепловой энергии и начисления платы за отопление», – подчеркнула первый заместитель руководителя Службы строительного, жилищного и технического надзора Ольга Микушева. Также зафиксированы факты ненадлежащего содержания внутридомовых систем теплоснабжения со стороны управляющих организаций.

По указанным 80 домам ООО «Усинская тепловая компания» должна произвести перерасчет размера платы за отопление путем полной отмены предъявленной корректировки.