В вузах Коми происходят кадровые перестановки

В Ухтинском государственном техническом университете появится новый ректор. Дмитрий Беляев, 8 месяцев занимающий этот пост с приставкой «и.о.», не прошел аттестацию Миннауки России.

Заседание аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования России состоялось 18 июня в Москве. Достоверно известно, что из трех кандидатов, заявивших о своем намерении возглавить Ухтинский вуз, комиссия «зарубила» только Д. Беляева. Выбор будет между замгенерального директора по науке АО «Гипрогазцентр» Русланом Агинеем и директором Воркутинского филиала УГТУ Иваном Куртом. Дату проведения конференции по выборам ректора УГТУ в ближайшее время назначит Ученый совет вуза.

Дмитрий Беляев, напомним, пришел в УГТУ по приглашению ректора Николая Цхадая в августе прошлого года. «Мне никогда не будет стыдно за те несколько месяцев, когда в сложнейших условиях мы начали осуществлять реформы. Я делал и уже почти сделал все что мог, – написал Дмитрий Анатольевич на своей страничке «ВКонтакте» после объявления результатов аттестации. – Мы создали очень много, прежде всего, управленческих «точек невозврата», и ситуация в УГТУ уже никогда не будет прежней…».

А вот выборы ректора Сыктыкарского госуниверситета опять откладываются. Почти три года должность и.о. ректора опорного вуза республики занимает Ольга Сотникова.

3 апреля Ученый совет вуза направил в аттестационную комиссию Минобраза России список кандидатов из семи человек, но заседание комиссии по непонятной причине до сих пор не состоялось. Зато появилась информация об объединении вуза и Коми республиканской академии госслужбы и управления. Она прозвучала вчера, 26 июня, на заседании Ученого совета СГУ.