Власти Сыктывдинского района демонтировали мемориальные доски, установленные в Выльгорте в честь уроженцев здешних мест – героя Советского Союза Николая Оплеснина и гвардии генерал-лейтенанта Дмитрия Дубровского.



По этому поводу случился даже некий переполох – ведь не каждый день «снимают» героев. Особенно возмутились жители деревни Граддор, самым известным уроженцем которой является Дмитрий Дубровский (Сивков).

Напомним, что Дмитрий Дубровский родился 8 февраля 1904 года в крестьянской семье. В 1921 году ушел добровольцем в Красную армию, поменял фамилию. В общей сложности он прослужил в армии 35 лет. Прошел всю Великую Отечественную войну. С 1945 года занимал должность начальника управления военной администрации Саксонии. В 1950 году возвратился в СССР. Был членом военного совета Белорусского военного округа. Умер в Москве 29 декабря 1962 года.

Оказалось, все дело в ремонтных работах. Как сообщил «Трибуне» депутат Совета села Выльгорт Михаил Захаров, мемориальная доска в честь Николая Оплеснина (уроженец Выльгорта) будет перенесена на местную аллею Славы, а Дмитрий Дубровский «переедет» на территорию Шошкинского сельсовета, куда входит Граддор.

Напротив районного Дома культуры, где раньше были установлены мемориальные доски, появится обновленный мемориальный комплекс.

Глава администрации Шошки Ирина Воропаева считает, что мемориальную доску в честь земляка логичнее будет установить не в Шошке, а именно в Граддоре. По ее словам, сейчас местные власти решают связанные с этим технические вопросы.

Сергей ПАВЛОВ.