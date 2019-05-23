В закрытом режиме будет «жить» река Вымь во время нереста семги

18 мая в Емве состоялись общественные слушания. Тема обсуждения – проект приказа Минприроды Коми «О временных ограничениях на посещение юридическими и физическими лицами государственного природного ихтиологического заказника республиканского значения «Вымский» в границах территории МО МР «Княжпогостский».

В статье «Местные, сматывайте удочки!», опубликованной в прошлом номере «Трибуны», мы уже рассказывали об опасениях княжпогостцев, что их «отлучат» от рыбалки на родной реке. Причем эту тревогу разделяют не только коренные жители сел и деревень по берегам Выми, но и заезжие рыболовы-любители. Ведь вымская семга во все времена считалась едва ли не самой лучшей по вкусовым качествам на всем Северо-Западе. На Вымь регулярно приезжают рыболовы из других районов Коми, а также из многих российских регионов. В результате за последние годы рыбные запасы Выми были серьезно истощены.

После долгих обсуждений сотрудники Минприроды Коми, Центра по ООПТ, Росрыболовства и ученые Института биологии Коми научного центра УрО РАН предложили запретить рыбную ловлю на Выми в период нереста и миграции. Администрация района объявила об этом населению, что вызвало волнения среди местных рыболовов-любителей. Люди опасались, что запрет коснется местных жителей, а представителей туристических баз – пользователей рыбопромысловых участков, которые обосновались на берегах Выми – это ограничение не коснется.

Половинчатое решение

Организаторы явно не ожидали, что на слушания придет свыше 120 активных граждан. Мест в зале не хватило, многим княжпогостцам пришлось простоять на ногах все три часа, пока шло бурное обсуждение.

В итоге с учетом ряда предложений инициативной группы граждан было принято компромиссное решение. В частности, запрет на ловлю рыбы вводится только на четыре месяца в году: весной — с 15 марта по 30 мая, осенью — с 15 августа по 30 октября. Разрешается рыболовство и провоз орудий добычи (в упакованном виде) к местам общего пользования (за исключением периодов нереста), а также проезд к месту сбора дикоросов и охоты. Кроме того, будут приняты меры по усилению охранного режима в заказнике, причем с привлечением общественных инспекторов.

Вместе с тем власти не намерены вводить какие-либо ограничения на пребывание в заказнике юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, чья деятельность обсуждалась в ходе слушаний и подверглась резкой критике. Это ставит под сомнение

надежды на улучшение положения.

Очень неубедительно на этом форуме прозвучали ответы на вопросы о перспективах усиления количественного состава штатных инспекторов (в том числе и за счет жителей района), а также взаимодействия с работниками госконтроля и рыбоохраны, действующих в течении реки на особо охраняемой территории ихтиологического заказника «Вымский». Если этого сделано не будет, разговоры об усилении охраны останутся лишь разговорами.

Удочки смотают не все

Вывод из прошедшей встречи с руководством двойственный. С одной стороны, произошел довольно конструктивный разговор между чиновниками Минприроды и его подразделений с представителями простого народа по решению «больного» вопроса. Однако бить в литавры и считать, что тема закрыта, нет оснований: слишком много преференций оставлено всякого рода арендаторам и «предпринимателям», обосновавшимся на берегах Выми. А ведь именно они и стали основными виновниками сокращения рыбных запасов. Если эти преференции не будут отменены, запрет на лов рыбы останется в основном для жителей района, а браконьеры найдут пути для истребления семги.

Тем не менее, глава Минприроды Коми Роман Полшведкин закончил встречу на оптимистической ноте, пообещав, что приказ об ограничениях будет подписан только после согласования с инициативной группой и администрацией района. А еще он пообещал, что через год проведет подобную встречу для обсуждения эффективности принятых решений. Нам же только и остается, что надеяться на лучшее.

Борис КОЛОСОВ,

член президиума инициативной группы граждан, г. Емва.