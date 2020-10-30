В зоне отчуждения оказалось старинное село на краю Коми

В «Трибуну» обратились жители села Важгорт, в котором в среду закрыли участковую больницу для приема пациентов. В этом удорском селе проживает около полутысячи жителей, которые остались без медицинского обслуживания.

Важгортцев возмутила размещенная в СМИ информация о том, что в их селе все благополучно. «Речи о полном закрытии больницы в Важгорте нет, специалист-терапевт ведет прием граждан, также медработники выезжают на вызовы», – прокомментировали в муниципалитете. А в случае экстренных ситуаций пациентов будут транспортировать в больницу Усогорска, машина скорой помощи для этих целей есть.

Корреспондент «Трибуны» связался по телефону с ветераном труда Маисой Всеволодовной Худяковой, в прошлом руководителем администрации села, которая рассказала, что все далеко не так радужно, как это видится из администрации района, на которую ссылаются информ-

агентства. Действительно, «скорая» в селе есть, только вот до районной больницы – полторы сотни километров, а дорога настолько разбита, что поездка занимает от трех до четырех часов. Но самое главное в том, что в райбольнице могут и не принять пациента: у самих проблем достаточно. Да и не наездишься в такую даль, если что-то и в самом деле случится.

Важгортцы опасаются, что им грозит судьба села Мыелдино. Там с 20 октября введен строгий карантин из-за большого количества заболевших. А ведь «Важгортский куст» включает в себя не только само село, но и несколько деревень вокруг – Большие Чирки, Выльвидзь, Кривое, Пасма. Между тем в участковой больнице всего один врач, который и сам по возрасту находится в так называемой «зоне риска» – ему далеко за 60. А если еще «скорая» выедет в райцентр, то о каких вызовах можно вести речь?!

Весьма далека от истины и информация о том, что больница обеспечена медикаментами. Маиса Всеволодовна сообщила, что в аптеке ассортимент лекарств весьма скуден, противовирусных препаратов нет. В самой больнице нет рентгена, капельниц не хватает. И если человек заразится ковидом, ему, как мрачно шутят сельчане, остается одно: ложись да помирай.

Анатолий ПОЛЬКИН.