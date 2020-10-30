27 октября глава Коми назначил на должность зампреда регионального правительства Галину Габушеву, ранее занимавшую пост министра национальной политики Коми. Она будет курировать культуру, спорт и национальные автономии в Коми. А 29 октября подписано распоряжение о назначении на аналогичную должность Ларисы Карачёвой. С июня 2020 года она работала на посту замминистра здравоохранения РК.

В Коми г-жа Карачёва приехала в июне этого года по личному приглашению Владимира Уйба, с которым была знакома еще со времен совместной работы в структурах ФМБА. С 2008 года – она была заместителем директора Департамента имущественного комплекса Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. С 2012 года – заместитель директора Финансового департамента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Имеет звание «Ветеран труда атомной промышленности». Логично предположить, что в правительстве Коми она будет курировать здравоохранение.

Также 29 октября В. Уйба своим распоряжением назначил на должность зампреда правительства Дмитрия Самоварова. Ранее, напомним, он занимал должность руководителя Администрации главы РК.

Напомним, что на прошлой сессии Госсовета губернатор заявил, что хочет назначить главой кабмина Коми московского коммерсанта Игоря Булатова (известного в качестве мужа модели Виктории Лопыревой), а в качестве вице-премьера – Ирину Бахтину, работавшую в иностранной фирме. Это вызвало ропот недовольства даже среди депутатов. После чего Уйба неожиданно улетел в Усинск, и голосование по этому вопросу не состоялось. Следующая сессия Госсовета РК назначена на 26 ноября.