По валютному курсу СССР, 100 американских центов – это 60 копеек. Сегодня за 100 копеек дают 1 цент. Таковы вкратце итоги финансовых достижений страны за последние 40 лет.

«Невыносимая легкость бытия»

Зато теперь и считать проще, калькулятор не нужен. Убираем два нуля – получаем отечественную зарплату в «бакинских» рубликах. Делим на 100 – вот наша пенсия в пересчете на главную мировую валюту.

По официальным данным, средний размер страховой пенсии в России в 2024 году – 23,4 тыс. рубля. То есть 234 «бакса». По меркам Вьетнама (там пенсия – $100), наши старики – богачи, которые не одним только рисом питаются. А например, с каким-нибудь Люксембургом лучше не сравнивать, иначе расстроимся. У люксембуржцев пенсия – $3000, хотя без очков эту страну даже трудно найти на карте. Вот вам еще одно доказательство, что мир устроен несправедливо…

А ведь еще сравнительно недавно, в 2013 году, 1 рубль стоил 0,3 «бакса». Получается, что за 10 лет он ослаб более чем в три раза.

Но это вовсе не значит, будто рубль упал и лежит в нокауте. Наоборот, он облегчился, встал с колен и активно движется. Тем валютным курсом (единственно правильным), который наметила партия власти. 100-рублевая отметка пройдена, впереди – новые рубежи. В минувший четверг за доллар давали уже 113 рублей, но это далеко не предел.

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Девальвация имеет и свои приятные стороны. Во-первых, существенно укрепился бюджет России. Во-вторых, резко увеличился госдолг США (если считать в рублях).

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«У нас особенная стать»

Тем, кто пытается унизить нашу национальную валюту, мы еще отомстим, дайте время. А пока прикинем выгоду, которую, как ни странно, приносит ослабление рубля.

Рубль привязан к экспорту нефти. И если еще весной этого года за 159-литровую бочку (баррель) «черного золота» давали 80 «баксов», то в сентябре цена спустилась до $65. Поэтому рубль резко похудел. И это замечательно, считают чиновники Минфина РФ.

Ведь расходы федерального бюджета рассчитываются в рублях, а экспорт энергоресурсов (львиная доля доходов казны) – в долларах. Укрепление курса нацвалюты на 1 рубль – это примерно минус 160 млрд бюджетных рублей. И наоборот, чем ниже курс, тем крепче бюджет. Причем без всяких усилий со стороны правительства.

Конечно, это из области тех парадоксов, которые «аршином общим не измерить». Так же происходит, например, и с мировыми ценами на нефть. Если они растут, то бензин в России становится дороже. Если цены снижаются, бензин у нас дорожает еще больше. Правила рыночной экономики тут бессильны.

Ставка превыше всего

Чтобы еще больше ослабить рубль, власти смягчили требования к российским экспортерам. В 2023-м они были обязаны оставлять в России основную часть валютной выручки, а в этом году планку снизили до 60, а потом и до 40 процентов. В итоге экспортеры могут оставлять за рубежом втрое больше «бакинских» денег, чем раньше.

Правда, Центробанк взвинтил ключевую ставку до 21 процента. Увы, рубль от этого рекорда не укрепился. Зато подорожали банковские кредиты, что сильно ударило по всей экономике. Драконовские проценты по кредитам способны придушить любую промышленность – и легкую, и тяжелую. И черную металлургию, и цветную. А заодно – строительство и торговлю.

21 – лучший результат при игре в «очко». А вот 22 – это уже перебор. Однако не исключено, что до конца года Центробанк объявит о повышении ставки еще на два процента.

Обывателю, конечно, плевать и на Центробанк, и на соотношение рубля к «баксу». Однако в нашей потребительской корзине около 40% занимают импортные товары – от продуктов до бытовой техники. Часть из них закупается «за бугром» напрямую, другая – с помощью параллельного импорта, то есть серых схем. Но в любом случае – за валюту (доллары, евро, юани). Поэтому чем «легче» рубль, тем выше взлетает инфляция.

Кто тут «перегрелся»?

«За последние три года уровень цен вырос на 30%, – заявила недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина. – При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике».

Сама же Эльвира Сахипзадовна объясняет рост цен «перегревом спроса», который якобы опережает темпы предложения.

Не значит ли это, что россияне за последний год стали больше потреблять – лучше питаться, массово скупать квартиры и автомобили, а также чаще ездить на дорогие курорты? Возможно, этот вывод г-жа Набиуллина сделала эмпирическим путем – наблюдая за своими друзьями и родственниками. А вот я, например, таких людей не встречал. Хотя человек я опытный и так давно живу, что помню еще доллар за 6 рублей. А может, у вас, дорогие читатели, есть немало знакомых, которые сегодня «перегревают» потребительский рынок?

Эгоизм, коррупция, жадность

На самом деле все очень просто. Помимо слабого рубля, инфляцию разгоняют еще несколько факторов: рост цен на топливо, повышение коммунальных и железнодорожных тарифов, увеличение налоговой нагрузки на бизнес (с 1 января, но предприниматели готовятся уже сейчас), а также новые акцизы, утильсборы, пошлины и т.д. Плюс, конечно, санкции (издержки «обходных» путей, дополнительные транспортные расходы). И еще (косвенным образом) бурный рост зарплат в оборонной промышленности.

Далеко не все факторы разгона инфляции можно списать на геополитику. Основные причины – вполне традиционные: эгоизм российских элит, хроническая коррупция и неестественная жадность естественных монополий.

Смотря как считать

По данным Росстата, цены на товары и услуги за минувший год выросли на 9,8%. Однако реальные темпы инфляции гораздо выше. Это отмечают не только независимые эксперты, но и сами потребители.

Специалисты Росстата рассчитывают инфляцию с учетом условной потребительской корзины, в которую входят свыше 500 товаров и услуг (включая, например, автомобили, дорогостоящие развлечения и поездки к теплым морям). В результате получается «средняя температура по палате».

Но большинство россиян покупает в основном «хлеб насущный», товары первой необходимости, а также платит за коммуналку. В потребительской корзине эти траты являются основными. И по главным позициям расходов реальная инфляция в 2-3 раза превышает официальную.

За девять месяцев текущего года яйца подорожали на 23%, сливочное масло – на 24%, помидоры – на 27%, некоторые виды мяса – на 29%, картофель – на 44%, сахар – на 56%. До нового года ожидается значительный рост цен на всю «молочку» и хлебобулочные изделия. А в следующем году вырастут и тарифы на ЖКУ (в среднем – на 13%).

При этом пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы всего на 7,3%. Эта цифра заложена в бюджете страны, которую недавно одобрила Госдума РФ. Там есть и другие интересные цифры…

Взяли – и обрезали

Бюджет 25-го – дефицитный (1,17 трлн рублей). За год планируется потратить свыше 41 трлн казенных рублей (доходы – 40 трлн руб.).

Главной статьей расходов станет военно-промышленный комплекс – 13,49 трлн руб. Доля «оборонки» в бюджете резко возрастет – до 32,5%.

Зато траты на социальную политику урезаны на 16% (в 2024 г. – 7,7 трлн руб., в 2025 г. – 6,4 трлн руб.). То есть на целый триллион меньше.

Власти почему-то решили урезать именно «социалку». Зато вырастут расходы на правоохранительные органы и средства пропаганды. Так, денежные вливания в государственные СМИ увеличатся на 13% (со 120 до 137 млрд руб.). А вот образованию, несмотря на инфляцию, в будущем году почти ничего не добавят.

Депутаты-«единороссы» безоговорочно поддержали бюджет-2025, принятый Госдумой 21 ноября в третьем чтении. Лишь парламентская фракция КПРФ подвергла его осторожной критике и воздержалась при голосовании.

Прогнозы и угрозы

Итак, даже коммунисты ограничились «воздержанием». Что же касается агитпропа, то он, как обычно, исполнен восторга. За это, собственно, пропагандистам и платят.

Хотя если взглянуть на основные параметры, исходя из которых верстался бюджет, то они, мягко говоря, вызывают недоумение.

Правительство исходило из прогноза, что в 2025-м курс доллара составит 96,5 рубля, инфляция на конец года – 4,5%, ключевая ставка – 15%, а нефть будет стоить $69,7.

Однако уже сегодня эти показатели не соответствуют заявленным цифрам. Что же касается нефти, то мировые эксперты считают: в 2025-м средняя цена барреля составит $60. Но так думают лишь оптимисты. А пессимисты (особенно с учетом смены власти в США и прямых угроз Дональда Трампа) утверждают: нефть «уронят» аж до $40 за бочку. И если это произойдет, российский бюджет затрещит по швам.

Тем не менее у отечественной валюты – огромный потенциал. Потенциал отрицательного роста. И главное, все идет по плану. Ведь курсом рубля сегодня управляет не рыночная стихия, а Центробанк и Минфин Российской Федерации.

Полезный совет ______________________________________________________

Не спешите потратить 300 «баксов», которые случайно завалились в подкладку вашего пиджака после бурного отдыха в Анталье. Через пару-тройку лет вы сможете купить на них квартиру в Сыктывкаре.

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Владимир СУМАРОКОВ.