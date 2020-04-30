На прошлой неделе в первичных профсоюзных организациях АО «Коми дорожная компания» прошли собрания. Их участники констатировали, что в марте заработная плата упала в среднем на 20 процентов, а по отдельным специальностям даже больше.

Сотрудники компании обратились в Республиканский комитет с требованием защитить социальные гарантии членов профсоюза. Эти гарантии установлены Отраслевым тарифным соглашением по дорожному хозяйству РК на 2018-2020 годы. Второй пункт решения первичек гласил: «Направить руководству АО «Коми дорожная компания» требование привести тарифную ставку рабочих первого разряда в соответствие с тарифным соглашением».

На каком основании?

В свою очередь Реском профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, получив из филиалов компании протоколы заседаний первичек, направил обращение генеральному директору компании Денису Рысеву. Реском требует разъяснить, на каком основании произошло снижение заработной платы. И почему ставка дорожного рабочего первого разряда снизилась в 2,5 раза от установленной в соглашении.

При этом в письме Рескома указывалось, что произошло это по инициативе генерального директора, о чем он сообщил на совещании с начальниками филиалов еще 24 марта.

Новый директор не стал вдаваться в долгие объяснения. Господин Рысев «в ответ на запрос о наличия жалоб от сотрудников общества на снижение зарплаты, ущемление прав, нарушение социальных гарантий сообщает, что таких фактов не зафиксировано». По его словам не зарегистрировано и обращений по этому поводу.

Более того, говорится в ответе, «рост зарплаты сотрудников по итогам IV квартала прошлого года относительно аналогичного периода прошлого года, при неизменной штатной численности, составил 11,7 процента».

Четвертая «метла» оказалась жесткой

Реском посчитал этот ответ не соответствующим действительности и решил обратиться за помощью к врио главы Коми Владимиру Уйба.

В письме указывается, что за последние пять лет АО «Коми дорожная компания» стала разменной монетой в борьбе за доступ к бюджетным ресурсам. Каждое вновь назначаемое руководство республики интересовали исключительно денежные потоки без вложений в основные средства, без увеличения заработной платы.

В марте 2020 года совет директоров АО «КДК» досрочно разорвал контракт с гендиректором без объяснения причин (четвертым по счету руководителем за последние три года!) и назначил нового, прибывшего из другого региона. Реском считает, что выбор нового руководителя выглядит довольно странно.

Приезжий управленец Денис Рысев, не имея нужного опыта работы с людьми, взялся «рулить» жестко, не считаясь с мнением профсоюза, и сразу же нарушил ряд положений коллективного договора, Отраслевого тарифного соглашения. К тому же в ответе Рескому гендиректор допустил манипуляцию с цифрами, сравнив старые расценки, которые в новом году были повышены на 20 процентов. Он же своим распоряжением эту прибавку убрал.

Сегодня, говорится в письме, вся Россия в тяжелом положении, люди вынуждены находиться на самоизоляции. В некоторых семьях единственным источником дохода является зарплата одного из членов семьи. Президент страны в своих обращениях неоднократно просил всех работодателей не ухудшать условия труда работников, не уменьшать их доход, поддержать в трудное время.

Заканчивается обращение к руководству региона просьбой взять ситуацию под личный контроль, отстранить неопытного директора от должности. По мнению Рескома, этот пост должен занять настоящий специалист дорожной отрасли, а таковых в Коми вполне достаточно.

Анатолий ПОЛЬКИН.