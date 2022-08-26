Официально объявлено об открытии с 24 августа движения легкового автотранспорта по дороге Усинск – Нарьян-Мар. Однако провластные СМИ почему-то не спешат бить в литавры. Причина простая: эта мера вынужденная и временная. А прибегли к ней из-за безвыходной ситуации, в которую простых людей загнали сами чиновники.

«Соломка» от губернатора

Дорога Усинск – Нарьян-Мар, пожалуй, самый важный участок транспортной артерии, которая должна связать Крайний Север через Сыктывкар и Киров с центральной частью страны. Строить ее начали еще во времена СССР, в эксплуатацию должны были запустить еще в 90-х. Но до сих пор строят, а также ремонтируют – некоторые участки дороги со временем пришли в негодность.

Необычно жаркое и засушливое лето стало причиной обмеления Печоры, по которой жители Нарьян-Мара со своим автотранспортом на паромах сплавляются до поселка Щельяюр в Ижемском районе. Сейчас они в массовом порядке возвращаются из отпусков, а плыть-то не на чем! Поэтому власти и вспомнили о недостроенной дороге.

Губернатор НАО Юрий Бездудный заявил, что до дома автомобилистам можно будет добраться только по означенной дороге от Усинска. Сейчас формируются колонны, которые в сопровождении сотрудников автоинспекции и спецтехники должны преодолеть почти четыре сотни километров.

Судя по видеороликам в интернете, это будет экстремальное приключение. Есть большое сомнение, что все доберутся до финиша. Неслучайно ведь ненецкий губернатор «подстелил соломку» – попросил работодателей с пониманием отнестись к тем, кто вовремя из отпуска не выйдет на работу.

Велика Печора, а мост строить некому

Дорога от Нарьян-Мара также имеет особое значение и для Коми, поскольку в планах возведение первого автомобильного моста через Печору в районе села Усть-Уса (напомним, что Печора – последняя крупная река в Европе, которая вообще не имеет ни одного автодорожного моста). Только вряд ли эти планы сбудутся даже в отдаленной перспективе. Вкладывать сегодня десятки миллиардов рублей в тупиковое направление власти не решатся.

Кто-то скажет: а как же тогда пафосные прожекты с дальним прицелом на «великий северный путь»? В частности, создание горнопромышленного кластера на Европейском Севере, обустройство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком округе – туда же должна быть проложена железнодорожная ветка от Сосногорска?

Этими грандиозными планами еще месяц назад поделились руководители Коми и НАО Владимир Уйба и Юрий Бездудный. Но только они деликатно обошли стороной главный вопрос: где взять сотни миллиардов на крупные проекты? Бизнес взял паузу, не было никаких заявлений и от федеральных властей. И потом совершенно непонятно, кому нужен новый морской порт с железной дорогой, если российские грузы (лес, уголь, нефтепродукты, бумага и т.д.) с Крайнего Севера сейчас нигде в мире особо и не ждут (это мягко говоря).

По большому счету сложное сооружение через Печору сегодня и строить некому: строительная отрасль сама находится в полуразрушенном состоянии, ощущается острый дефицит квалифицированных кадров.

Ситуацию можно проиллюстрировать таким примером: под Сыктывкаром уже пятый год через речушку Лемью возводится небольшой мост, но пока известно лишь об уголовных делах, связанных с ним.

Мастера разговорного жанра

По поводу «дороги жизни» до Нарьян-Мара губернатор НАО засуетился неслучайно. Хотя вроде он и ни при чем, жара ведь – погодное явление, неподвластное чиновникам. Но критиковали северяне московского вахтовика во власти не за погоду, а за то, что он на самом важном в округе посту выступает частенько в роли мастера разговорного жанра, горазд на обещания. Впрочем, как и его коллега из Коми.

В сентябре 2021 года Юрий Бездудный в телеинтервью местному ТВ пространно излагал всем известные истины типа того, что Печора – река-кормилица, поскольку богата биоресурсами, ее водами питаются сельские населенные пункты, это транспортная артерия, ну и так далее. В сухом остатке от интервью: летом 2022 года надо провести дноуглубительные работы и увеличить минимальную глубину с нынешних 120 до 140 сантиметров, чтобы баржи могли проходить в период навигации.

Год прошел, где результат? Были лишь слова, а дальше – тишина. Бездействие чиновников дорого обходится округу в прямом смысле. По Печоре баржами доставляются в округ разнообразные грузы. И поэтому не стоит удивляться тому, что за Полярным кругом все дорого.

Весна тревоги нашей

Похоже, что ситуация с Печорой теперь станет еще хуже. Власти Ненецкого округа и Коми как-то равнодушно отреагировали на то, что в апреле был запущен процесс превращения северной реки в бесхозный водный объект – была объявлена реорганизация федерального бюджетного учреждения «Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей» («Администрация «Печораводпуть»). Ее цель – присоединить печорскую структуру к администрации Северо-Двинского бассейна, базирующуюся в Котласе. Напомним, что Котлас стоит в месте впадения Вычегды в Северную Двину. И вообще, Печора по территории Архангельской области не протекает.

В зоне ответственности ФБУ «Печораводпуть», по официальным данным, находится гигантская территория – от отдаленного села Усть-Унья в Троицко-Печорском районе Коми до Нарьян-Мара. «Печораводпуть» обслуживает 2594 км водных путей, в том числе 1013 км с гарантированными габаритами пути (из них 779 км со светоотражательной обстановкой). Теперь за всем этим хозяйством будут следить архангельские чиновники на расстоянии. В эффективность новой системы управления веры никакой нет. Ради мнимой экономии за счет оптимизации персонала поставлено под угрозу снабжение отдаленных населенных пунктов всего Припечорья. Поэтому северяне с особой тревогой ждут весеннюю навигацию следующего года.

Заоблачные тарифы

Конечно, наши соседи по-прежнему находятся в зоне доступности, худо-бедно еще функционирует воздушное сообщение. Правда, к нему теперь также накопилось много вопросов.

Цены на авиабилеты в середине августа, когда многие возвращались из отпусков, взлетели по сравнению с маем в несколько раз: чтобы добраться до Нарьян-Мара из Сыктывкара и Архангельска, нужно было заплатить порядка 40 тысяч рублей, от Москвы – 50 тысяч рублей! И это, уточним, только цена билета в одну сторону! Если лететь с семьей, то вырисовывается кругленькая сумма.

То в жар, то в холод

Аномально жаркое лето выявило очевидные управленческие огрехи в Ненецком округе. А что будет, если случится аномально холодная зима?

Этот вопрос вполне можно адресовать и руководству Коми. Судя по последним сводкам, подготовка к зимнему отопительному периоду идет с отставанием от графика. В частности, не заменены ветхие теплосети в Вуктыле. Город с трудом пережил зиму 2020-2021 года, но выводов сделано не было.

Нынешний август показал, что территория Крайнего Севера совершенно не вписывается в российскую рыночную модель хозяйствования. В Москве Коми и НАО рассматривают в первую очередь лишь в качестве места для добычи полезных ископаемых. В этом главная проблема. Но ее кремлевские ставленники на местах по понятным причинам даже обсуждать не хотят. А ведь рано или поздно придется.

Сергей МОРОХИН.