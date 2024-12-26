«Верность профессии» (Блиц от 27 декабря)

Воспитатель из Воркуты победила в престижном конкурсе «Воспитатели России».

21 декабря в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Всероссийского конкурса. Воркутинка Наталья Паршина, воспитатель начальной школы-детского сада № 1, стала обладателем диплома победителя 1 степени в номинации «Верность профессии».

Раисе Сметаниной стало получше

Раису Петровну недавно выписали из реанимационной палаты.

Напомним, 17 декабря 72-летнюю олимпийскую чемпионку перевели из больницы Сыктывкара в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. Алмазова в Санкт-Петербурге. 21 декабря ее выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии для более «стабильных» пациентов. Состояние бывшей прославленной спортсменки улучшается, но остается тяжелым.

Печальный список растет

В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе стало известно о гибели Николая Шицко, уроженца поселка Тимшер Усть-Куломского района, Алексея Торопова из Усть-Цильмы, Павла Короп и Никиты Яковлева из Сыктывкара, Андрея Лапшина из села Межадор Сысольского района, Евгения Паршукова из Ухты.

А Матвиенко-то не приехала!

В селе Айкино Усть-Вымского района открыли модернизированный Дом культуры.

Торжественное открытие обновленного Дома культуры состоялось 22 декабря. Ремонтные работы начались ровно год назад, на модернизацию было выделено более 145 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Напомним, заявка республики о выделении средств была одобрена при личной поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая обещала приехать на открытие, но, видимо, времени у нее для этого не нашлось.

Водка снова подорожает

Минсельхоз Коми информирует о том, что с 1 января 2025 года повышаются минимальные цены на розничную продажу алкогольной продукции.

Минимальная цена за 0,5 литра водки составит 349 рублей (сейчас – 299 рублей), коньяка – 651 рубль (сейчас – 556 рублей), бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, – 472 рубля (сейчас – 403 рубля).

Они пришли: свиной и гонконгский

С 16 по 22 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 7186 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в биоматериалах заболевших в Коми обнаружены вирусы свиного гриппа А(H1N1)pdm09 и гонконгского A(H3N2), также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. По данным на 20 декабря, частично был приостановлен учебный процесс в 28 классах 15-ти школ.

Чтобы попу не застудить

У новогодней елки в Усинске появились «варежки» с подогревом.

«На самом деле «варежки» – это светящиеся скамьи в форме варежек с орнаментом и греющими элементами, – похвастался новинкой руководитель администрации Николай Такаев. – Выглядят они отлично и подарят частичку тепла при долгих прогулках по городу». После новогодних праздников в разных уголках Усинска установят еще несколько таких скамеек.

Кстати, в последнее время у глав муниципалитетов появилась новая фишка: меряться елками. Николай Такаев считает, что самая «крутая» новогодняя ель в этом году установлена именно в Усинске.

Здесь все: от шанег до шашлыков

С 26 по 28 декабря в Сыктывкаре проходят новогодние ярмарки.

В ассортименте будет представлена продукция местных фермеров и сельхозпроизводителей из других регионов и Белоруссии: мясные деликатесы, свежемороженая рыба и морепродукты, домашняя кура, мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, выпечка, шашлыки. Ярмарка будет проходить на традиционном месте проведения – стоянке ПАО «Ростелеком» (ул. Коммунистическая, д. 10), с 9.00 до 16.00. А 28 декабря – с 8.00 до 14.00.

Мурашко в роли экскурсовода

Министр здравоохранения РФ исполнит новогоднюю мечту юной жительницы Печоры.

В рамках новогодней акции «Елка желаний» Михаил Мурашко осуществит мечту 13-летней Анны. Школьница мечтает посетить Московский государственный технический университет имени Н. Баумана. Министр заявил, что готов лично провести для нее экскурсию в этот вуз.

Зачем в Ухту едут танки?

Их установят на вечную стоянку у мемориала ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Работы по обустройству площадок под установку танков уже начались. Площадки будут выполнены из гранитных плит с подсветкой. Как сообщает администрация Ухты, работы выполняются в рамках социального партнерства с «Газпром трансгаз Ухта» в преддверии празднования 80-летия Победы.

Три претендента на одно кресло

Ученый совет Сыктывкарского государственного университета определился с датой выборов ректора – 24 января.

На эту должность претендуют трое: нынешний ректор Ольга Сотникова и два проректора – Владимир Миронов и Наталья Новикова. По мнению ряда экспертов, исход выборов заранее предрешен: г-жа Сотникова останется на посту.

Новые колеса для приставов

Автопарк службы судебных приставов Коми пополнили восемь новых автомобилей семейства «Лада».

Одна из машин поступила в распоряжение ОСП по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сыктывкара, остальные авто с ведомственной символикой отправятся в Ижму, Инту и Прилузье.

В банках – 200 миллиардов

За год объем сбережений жителей Коми на депозитах увеличился на 19 процентов.

Притоку средств населения на вклады, как сообщает отделение Банка России по Коми, способствует высокая доходность депозитов. Объем депозитов населения Коми (без учета средств на счетах эскроу, которые используются в сделках с недвижимостью) на начало ноября достиг 215,7 млрд рублей.