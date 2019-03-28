Ветеран-«афганец» оказался между жизнью и смертью

19 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. По всей стране в эти дни собирались воины-ветераны, а к памятникам погибшим в локальных конфликтах возлагали цветы. Проходя мимо «Скорбящего воина», бывший «афганец», а ныне инвалид Андрей Митин думал: «Вот погибших вспомнили. Хорошо. Меня бы, еще живого, вспомнили да помогли».

Роту разгромил гепатит

В Афган он, пограничник, попал в 1982-м. Служил связистом до 1984-го. Сопровождал колонны в сторону Герата.

Наших солдат в Афгане косили не только душманские пули, но и инфекционные болезни — гепатит, малярия, амебиаз, брюшной тиф.

Один раз Андрей получил ранение, подорвавшись на мине, вместе со многими переносил и болезни, почти неизбежные в полевых условиях. Но тогда ему, молодому солдату, все это казалось ерундой.

После демобилизации ему предложили работать в органах госбезопасности. Прослужив несколько лет, перешел на другую работу.

По врачам особо не ходил. Болезнь дала о себе знать много позже. Она сработала как мина замедленного действия.

Оказалось, что у него редкое и тяжелое заболевание кишечника. Десять лет назад болезнь настолько обострилась, что пришлось делать операции. Одну — в 2008-м,

другую — в 2009 году. Во время одной из операций узнал, что, оказывается, перенес еще и гепатит. Жизнь Андрею спасли, но в 46 лет он стал инвалидом. Дали вторую (нерабочую) группу.

Сейчас иные дельцы даже покупают себе «липовую» инвалидность, чтобы получать деньги и льготы. Но тогда Андрей на ВТЭК просто взмолился: дайте третью! Вторая не дает возможности работать! А на что мне жить? У меня трое детей…

Болезнь отступила еще на некоторое время. В 2017 году Андрей стал инвалидом 1 группы.

Дорогое лекарство

Теперь, чтобы жить, ему нужно регулярно принимать «Интрон А» — лекарство редкое и дорогое.

— Сначала мне выписывал эти уколы участковый врач в поликлинике по месту жительства. Но с 2016 года начались перебои с лекарством — в аптечной сети его не было. Я жаловался, и за это наказывали врача и заведующего отделением, поскольку они не должны были выписывать препарат, которого нет, — рассказывает Андрей Леонидович. — Но чем врач-то виноват?

Как инвалиду Андрею должны выписывать лекарство бесплатно. Но с обеспечением возникают перебои, хотя препарат включен в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. На год больному нужно 30 упаковок, но в прошлом году дали всего 9. Поскольку лекарства не хватало, у Андрея случались ужасные приступы, он попадал в больницу. Умереть не давали, но облегчение наступало кратковременное. Так он и существовал — между жизнью и смертью.

У дорогого импортного лекарства есть российский аналог. Но Митину он не подошел — его состояние сразу ухудшалось.

Бывший «афганец» пытался лечиться в госпитале ветеранов, но и там не могли дать такое лекарство. Никто из медиков не хочет быть наказанным за то, что выписал препарат, которого нет в аптеке.

— Я обращался в Минздрав Коми, в прокуратуру, даже встречался лично с прокурором республики Сергеем Бажутовым. Прокуратура помогла мне подготовить обращение в суд. Я дважды судился, суд вынес решение «обязать Минздрав обеспечить больного препаратом». Кстати, в судебных решениях сказано, что замена препарата на аналогичный невозможна. Только — «Интрон А». Но вердикт суда снял проблему лишь частично, — продолжает ветеран.

Живи, как хочешь

В ответ на жалобы ему писали о том, что нет денег, а препарат дорогой, что пока не было конкурса на закупку и т. д.

Каждые 10 дней Андрей сдает кровь, проходит обследование (врачи смотрят его состояние в динамике), регулярно лежит в дневном стационаре.

— В наших аптеках я препарат получить не могу, его нет, — рассуждает Митин. — Однако крохотная «лазейка» все же осталась. Его закупает онкобольница, и небольшую часть я получал именно там. Но дать весь необходимый объем мне могут не всегда, а по возможности. Межведомственность существует и здесь. Мне говорят, что я должен получать лекарство не у них!

Но какая разница больному, которому государство вроде бы по закону гарантирует, а на деле не дает единственного необходимого для жизни лекарства?

26 марта в ответ на жалобу инвалид 1 группы Андрей Митин получил из Минздрава очередной ответ: «Закупки препарата не состоялись ввиду отсутствия предложений от поставщиков».

Людмила КУДРЯШОВА.