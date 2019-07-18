Ветеран журналистики выпустил книгу об удивительных людях

15 июля исполнилось 90 лет со дня образования Усть-Куломского района. Своеобразный и очень красочный подарок к юбилею муниципалитета сделал главный редактор газеты «Миян Кул\мдiн» Николай Лютоев – он выпустил книгу «Удивительные люди Верхней Вычегды-2».



Николай Лютоев уже десятый год занимается изданием книг в качестве и автора, и редактора. Первая книга «Ол\м визулын» («В быстрине жизни») вышла в 2011 году, когда он еще работал в районной газете «Парма гор». Через три года вышла книга, посвященная «детям войны» – «Война\н ныр\м челядьдыр» («Войной опаленное детство»). Затем книги стали выходить ежегодно.

Деятельность писателя и журналиста, много лет руководившего районной газетой, являющегося депутатом сельского Совета и членом президиума райсовета ветеранов, по достоинству оценили земляки: в декабре прошлого года ему присвоено звание «Почетный гражданин Усть-Куломского района».

Книги Николая Лютоева получили высокую оценку у читателей. Сборник очерков «Удивительные люди Верхней Вычегды» пришлось выпускать дополнительным тиражом. На презентации книги читатели попросили и дальше писать об устькуломцах. Кстати, во второй сборник вошли и очерки, которые в разное время печатались в газете «Трибуна».