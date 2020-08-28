Этим летом в нашем районе состоялся зональный семинар председателей городских и районных ветеранских организаций республики. На двух автобусах из Сыктывкара, Ухты и других городов и районов приехали те, кто принимает самое активное участие в жизни пожилых людей нашего северного региона.

С подачи своего председателя Людмилы Жуковой республиканский совет ветеранов стал проводить выездные семинары по обмену опытом работы. То есть не мы к ним в Сыктывкар, а руководство – в нашу глубинку. Чтобы убедиться, как работаем, как решаем проблемы ветеранов на местах. Такие семинары с успехом прошли в Визинге и Ухте. Выезжали ветераны и в Кировскую область – обменяться опытом работы с соседями. Теперь вот решено было провести зональный семинар в заповедном Троицко-Печорском районе.

Председатель районной организации ветеранов Виталий Широтов предложил необычную форму проведения зонального семинара. Виталий Валентинович привез коллег на берег Печоры между Якшей и Курьей – туда, где на крутом берегу реки скалы устремляются в небо метров на тридцать. Здесь находится так называемая заимка Косьмина (а теперь это гостевой домик).

Участники семинара обсудили много важных вопросов. Делились опытом организации ремонтных работ в сельских подворьях пожилых людей. Говорили и о том, что «детям войны» надо уже оказывать материальную помощь в ремонте.

Затем были подведены итоги работы по подготовке к 75-летию Победы. Среди пяти лучших ветеранских организаций республики оказалась и наша. Это порадовало: не отстаем от городов! Хотя у них гораздо больше возможностей и спонсоров, чем у нас, сельских жителей.

Звучал на заимке и забытый патефон. Его одолжил на время и бережно доставил на берег Печоры все тот же Широтов. Ну как тут не потанцевать, не вспомнить, как кружились в вальсе под пластинку наши молодые родители?

Хорошее настроение участникам семинара создавало и великолепное трио из ансамбля «Северяночка» поселка Комсомольск. Тамара Дубовицкая, Наталья Кем и Марина Ваховская подарили гостям немало прекрасных песен.

Участники зонального семинара посетили лосеферму и музей Печоро-Илычского заповедника, познакомились с историей старинного села Троицко-Печорск и возложили цветы к памятнику «Детям войны».

Светлана СЕКРЕТАРЕВА.