Ветхое жилье решили «отселить» от аварийного

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров рассказал «Российской газете», что в ближайшее время в законодательстве появится понятие «ветхое жилье». Такие дома будут ремонтировать, а «сносить» — только аварийные.

Ветхое жилье выделят в отдельную подпрограмму капитального ремонта. «Мы разводим два понятия. Аварийное жилье — это опасное для жизни людей, ветхое — жилье, у которого конструкции здания имеют технологические нарушения, но жить в нем неопасно», — рассказал замминистра. Владельцам жилья в ветхом доме не стоит надеяться на программу переселения.

Как считают эксперты, власть опять решила сэкономить на людях. На сей раз — на обитателях развалюх. Если, по документам, такие дома не будут признаны аварийными, их жильцам не стоит рассчитывать на помощь государства.