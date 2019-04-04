Витязева спасла северные реки, основала университет и стала первым в российской истории ректором в юбке

7 апреля Валентине Александровне исполнилось бы 100 лет. Масштаб ее личности таков, что Витязеву можно сравнить с другой Валентиной — Терешковой. Обе поднялись с низов и достигли невероятных высот. Одна — в космосе, другая — в науке.

Витязева стала первой женщиной-ректором классического университета с ученой степенью за всю историю университетского образования России, начиная с 1724 года. И единственной в СССР за весь период ее ректорства, который длился 15 лет.

Безумный проект

Валентина Александровна — доктор географических наук, автор свыше 150 научных трудов, Заслуженный деятель науки РСФСР, Почетный доктор Санкт-Петербургского университета. Более 55 лет (с 1953 по 2009 гг.) она возглавляла Коми отделение Русского географического общества.

Именно Витязева инициировала проект Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса. Теперь Тимано-Печора — становой хребет экономики региона. В числе ее заслуг и Генеральная схема развития и размещения производительных сил Республики Коми.

Во многом благодаря Витязевой был остановлен самый безумный проект советской эпохи — переброска северных рек в бассейн Каспийского моря. Она сумела научно обосновать губительные последствия проекта для Европейского Севера. И не боялась доказывать это в самых высоких московских кабинетах.

Дочка писаря и служанки

Родители Валентины до революции жили в Санкт-Петербурге. Мать — Клавдия Федотовна — работала прислугой у генерала Рокицкого. Отец — Александр Ионович Протопопов — был армейским писарем. В 1918 году они поженились и уехали на родину предков, в деревню Сибирь Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Архангельская область). Там 7 апреля 1919 г. и родилась Валентина.

В 1940 году девушка приехала в Ленинград, где стала студенткой Топографического техникума. Позже поступила в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.

В годы Великой Отечественной институт вместе со студентами был эвакуирован в Ташкент. А в 1943 году Валентина переехала в Коми, где обосновались ее родители и сестра. Здесь же она и доучивалась, став в 1944 году дипломированным географом.

Была, правда, еще одна причина, по которой Валентина перебралась из Москвы в Сыктывкар. Ее муж — Андрей Григорьевич Назаркин — с 1943 по 1945 годы возглавлял Коми государственный педагогический институт. Муж был старше Валентины на 15 лет.

— Я поехала в Москву для продолжения образования, — рассказывала В. Витязева в одном из интервью. — А там получила анонимное письмо: мол, если не хочешь, чтобы семья рушилась, возвращайся. Приехала, спрашиваю: «В чем дело?». Оказалось, муж увлекся своей секретаршей, она была красивая, с роскошными волосами. Я взяла ребенка и ушла, гордая была…

Это был тяжелый период в ее жизни. Маленький сын Андрей долго болел. Из Риги, куда перевели мужа, пришла телеграмма. Он просил прощения, звал в Ригу. Валентина посоветовалась с отцом, но тот был категоричен: «Я тебя перестану уважать, если поедешь». И она осталась. А спустя несколько лет вышла замуж за Василия Архиповича Витязева.

В ответ она рассмеялась…

В 1952 году Витязева защитила кандидатскую диссертацию. В 1965 году — докторскую (на тему «Узловые проблемы промышленного освоения Европейского Севера»). В октябре 1971 года ее пригласили в обком партии — попросили подобрать инициативную группу, которая сможет разработать структуру университета «с нуля».

— Я обрадовалась: наконец-то наши идеи, вынашиваемые 10 лет, начинают осуществляться, — вспоминала В. Витязева. — Университет создавался на пустом месте: не было здания, библиотеки, общежитий для студентов и квартир для преподавателей. Вообще ничего не было! Было только огромное желание сделать столицу республики университетским городом.

Однако на предложение возглавить вуз, поступившее через полгода, Валентина Александровна отреагировала… по-женски. В ответ она рассмеялась. «Нет, — говорит, — это очень трудно, я не смогу».

Потом ей позвонил первый секретарь обкома Иван Морозов. Он ей сказал: «Валентина, ты сможешь!» И уговорил. «Что касается строительства корпусов университета, то я сам буду прорабом», — заверил Иван Павлович.

Поначалу в СГУ было лишь два факультета — историко-филологический и естественных наук, который в 1973-м разделился на три: физико-математический, химико-биологический, экономический. (Сегодня, напомним, в СГУ 13 институтов.)

Витязева сразу поставила вузу самую высокую планку. Она сумела заинтересовать питерских коллег в сотрудничестве с новым вузом. Долгое время в СГУ работали лучшие преподаватели Ленинградского университета, взявшего шефство над северными коллегами.

С появлением университета мнение о Коми стало меняться. В столицу региона зачастили гости из Англии, Болгарии, Германии, Швеции, Финляндии. Университет дал толчок для развития и городу, и республике.

«Валентина Александровна была настоящей хозяйкой университета, — вспоминают коллеги в сборнике под редакцией ее ученицы, а ныне директора Музея истории просвещения Коми края Майи Бурлыкиной. — В учебных корпусах, общежитиях, профилактории, студенческих кафе, столовых, базах отдыха, ботаническом саду, спортивных комплексах и плавательном бассейне — повсюду царил идеальный порядок. Атмосфера в университете установилась чрезвычайно творческая, все работали на подъеме. Она знала не только всех сотрудников университета в лицо — от дворника до профессора, но и о жизни каждого».

Это в наше время в СГУ можно тихонько прикрыть кафедру или столовую для студентов, оставив их без горячей еды. При Витязевой такое невозможно было даже представить.

Вообще, несмотря на внешнее обаяние, Валентина Александровна обладала железным характером и гражданским темпераментом. Таких людей в Коми теперь уже не осталось.

Она ушла в 2010-м, на 92 году жизни.

Лиля ВОВК.