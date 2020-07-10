Вместо пармы будут пальмы? В Коми появятся апельсиновые деревья, но не везде: половина территории республики уйдет под воду

Июльский зной, мокрые подмышки, очереди у бочек с квасом – это все ерунда, шалости погоды. Тем более что скоро опять похолодает. Другое дело – глобальное потепление, его последствия катастрофичны для всего мира.



Ученые бьют тревогу: в ближайшие четыре года арктические льды могут полностью растаять, и тогда в зоне подтопления окажутся примерно 800 миллионов человек. И в том числе часть северных территорий Коми, вплоть до Ухты.

Прошедшее лето стало рекордным по скорости таяния льдов на Северном полюсе. Из-за повышения температуры в зимний период льды формируются все медленнее и все быстрее тают летом. Ученые, наблюдающие за толщиной льда на Северном полюсе, обнаружили, что площадь ледяного покрова в Арктике прошлым летом сократилась до рекордных 3,5 миллиона квадратных километров. Таким образом, снежная шапка, прикрывающая Землю, за прошедшие пять лет уменьшилась вдвое. И нынешнее жаркое лето наверняка добавит «свои километры».

Российские власти намерены истратить в будущем сотни миллиардов рублей на освоение Арктики. Но никакой Арктики, возможно, не будет. И тогда эти деньги мы сэкономим. Хотя потеряем гораздо больше – огромную часть суши.

Ухта и Сосногорск: момент – и в море!

Территория современной Республики Коми уже была под водой. Миллионы лет назад наш край покрывали морские воды, а береговая линия простиралась гораздо севернее современного побережья Ледовитого океана. По суше здесь разгуливали ископаемые монстры, а в море плавали гигантские пресмыкающиеся.

Благодаря будущему потеплению в Коми могут появиться пальмы и апельсиновые деревья, однако значительная часть территории снова уйдет под воду, но прежде превратится в болото.

По оценкам российских ученых в начале ХХI века средняя температура воздуха в северном полушарии возрастет на 2-4 градуса. Одновременно с этим на 10-20% увеличится количество осадков. Из-за изменений климата с лица Земли может исчезнуть тундра, а вместе с ней «уйдут» и северные олени, песцы, лемминги, волки и полярные совы. Уже сейчас тайга активно движется к Ледовитому океану. В Институте биологии КНЦ УрО РАН говорят, что ежегодно лес мигрирует к северу на целый километр и, значит, лет через 200 доберется и до побережья. Из-за глобального потепления на территорию Коми обрушатся шквальные ветры и ливни.

О том, что климат уже «шалит», свидетельствуют и погодные аномалии последних лет: и Новый год в Сыктывкаре с мокрым, хлюпающим под ногами снегом, и Крещение без морозов. А наводнение, которое в этом году было в Ухте, помните?

Воркута – жертва номер один

Таяние вечной мерзлоты в Арктической зоне принимает необратимый характер. Это негативно влияет не только на девственную природу, но и на состояние промышленных объектов. К примеру, именно из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром, произошел недавний разлив топлива в Норильске. Эта экологическая катастрофа создала угрозу для экосистемы всей Арктики.

В Коми к зоне вечной мерзлоты относится примерно 10% территории. По различным сценариям, уже к середине века (то есть к 2050 году) из-за потепления климата в аварийном состоянии окажутся более 60% всех пятиэтажек Воркуты, построенных до 1990 года. Из-за перепада температур и проседания почв могут произойти разрывы нефте- и газопроводов, что в свою очередь грозит колоссальными энергетическими проблемами и экологической катастрофой. Экономические потери никто пока даже не берется подсчитывать. Хотя, наверное, стоит. Ведь есть же у нас целый Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера?

Лезем в болото

– Когда же нам ждать катаклизмов? Кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН Дмитрий Каверин предполагает, что счет идет на десятилетия, а сколько точно – зависит от климатической динамики. «Прогнозы показывают, что к середине века под Воркутой достаточно хорошо протает. Есть экстремальные прогнозы и минималистические».

– У нас и сейчас много болот, а будет еще больше, – говорит Д. Каверин. – Заболачивание территории увеличивается с юга на север, это связано со временем ухода ледника. То есть чем позже уходил ледник, тем меньше времени было на эрозию. На севере ледник ушел максимально поздно, поэтому реки не успели хорошо проработать рельеф. Таяние мерзлоты будет увеличивать процент болотного ландшафта. Заболачивание территории увеличится: Большеземельская тундра, Ненецкий округ, север Усть-Цилемского района, Усинска и Инты…

Как спасти мерзлоту?

Сегодня в России отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты по охране и использованию вечной мерзлоты. Хотя якутские парламентарии уже с 2015 года поднимают вопрос о необходимости такого законопроекта на различных федеральных форумах. Пока – безрезультатно.

В рамках своих полномочий Госсобрание Якутии в мае 2018 года приняло республиканский закон «Об охране вечной мерзлоты». А вот депутаты Госсовета Коми и, в частности, профильный комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии об этом еще даже не задумывались.

Впрочем, кроме ущерба экологии, исчезновение арктических льдов может принести и свои плюсы. Так, станут доступными огромные залежи полезных ископаемых, в том числе нефти, скрытые сейчас под толщей льда. А еще появится Северный морской путь, а в будущем и немыслимый доселе маршрут прямиком через Северный полюс.

Игорь АРТЕМОВ.