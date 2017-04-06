Военные корабли сражаются на заливных лугах

Когда попадаешь в мансарду жителя усть-куломского села Носим Николая Кочанова, как будто оказываешься в центре большого морского порта, где застыли на рейде военные корабли разных времен и эпох. Впрочем, не только мансарда, но и весь его дом похож на выставочный зал морского судостроения.

— За все время я сделал около трехсот кораблей, — говорит Николай Кочанов. — Некоторые из них можно увидеть в детской библиотеке села Усть-Кулом, в Доме культуры села Носим, в домах у моих друзей.

— Николай, что подтолкнуло тебя к столь необычному для нашего таежного края увлечению?

— Я и сам толком не знаю. Может, рассказы моего дяди — он служил на флоте и после демобилизации привез макет крейсера: я тогда впервые держал в руках маленький корабль — он был как настоящий! А еще мы с одноклассниками как-то купили альбом с чертежами крейсера «Память Азова». Правда, собрать модель тогда не смогли. Но через пару лет мне снова попался в руки тот же альбом, и на этот раз я собрал крейсер.



Николай Кочанов создал большой флот.

Юные краеведы утащили «Аврору»

— Ты уже два десятка лет создаешь новые модели кораблей. Не надоело еще?

— Нет. Правда, сейчас делаю гораздо меньше. В прошлую зиму сделал 14 кораблей, а в эту – пока только четыре. Но пару макетов еще успею сделать до открытой воды.

— Сколько дней уходит на один макет?

— На маленькие — 10-15 дней, на большие и сложные — месяц или два. Занимаюсь я этим только зимой, после рабочего дня и в выходные.

— Как твои родные относятся к этим занятиям?

— Родители всегда одобряли. А вот жена поначалу не понимала: мол, сидишь за игрушками, будто другой работы нет! Но теперь, после 14 лет совместной жизни, ее мнение поменялось. Если долго не сажусь за свои поделки, сама спрашивает: что случилось, почему не строю новый корабль? Она работает в Доме культуры села, и по ее инициативе я даже стал вести там кружок кораблестроения. В кружке занимаются ребята от 15 лет и старше, два раза в неделю. Материалы покупаем на свои деньги. Хочу привлечь в кружок и сыновей: сейчас Илье – 11, а Косте — 8 лет, они с восхищением смотрят на мои бригантины и линкоры.

— А где берешь чертежи для новых макетов?

— Вначале делал по картинкам в книгах, а потом двоюродный брат подарил мне старые журналы «Моделист-конструктор». В них оказалось много чертежей. По ним сделал эскадренный броненосец, затем линкор. Прочитал книгу о русско-японской войне и решил сделать макеты всех кораблей, которые участвовали в сражениях. Теперь все они стоят в моем музее. Есть макеты кораблей, которые воевали в Великую Отечественную войну. В последнее время перешел на современные суда. Благо, сейчас в интернете можно найти все, что пожелаешь.

— Приходилось ли делать одинаковые корабли?

— Да, было и такое. Приезжали из города какие-то краеведы, им очень понравился крейсер «Аврора». Попросили взять с собой ненадолго, но обратно так и не привезли. А жене как раз этот макет очень нравился, вот и сделал его заново. Кстати, удалось мне съездить как-то в Санкт-Петербург, хотел побывать на настоящей «Авроре», но крейсер оказался на реставрации.

Боевые потери

— Говорят, что вы с детьми целые бои устраиваете с кораблями?

— Да, уже лет двадцать в дорожном карьере или на лугах, в подтопленных местах, проводим по весне большие «морские» сражения. Обычно участвуют две команды, у каждой до десяти военных кораблей. У каждого капитана по 150 петард, которыми стреляют по «вражеским» кораблям. Если петарды делают в бортах пробоины и корабль тонет – значит, он погиб. У кого остается на плаву больше кораблей, та команда и побеждает. Наши «морские баталии» вызывают большой интерес не только у детей, но и взрослые приходят поболеть, приезжают даже из райцентра.

— А утонувшие корабли теряются безвозвратно?

— Нет, мы их достаем и ремонтируем, пробоины латаем, и они снова готовы идти в бой. У меня есть один корабль-ветеран, который уже десять раз участвовал в сражениях.

Напоследок я спросил у Николая Кочанова: что дает ему это необычное увлечение?

— Радость. А еще учит мастерству и терпению. С семьей сейчас живем в новом доме, который внутри весь отделал своими руками, а снаружи обшил сайдингом. Так же обшил и дом родителей. Для них из гаража сделал летнюю кухню с теплым санузлом. На своем участке поставил детскую площадку по собственным чертежам. Летом на этой площадке полно ребятишек. А накапливать мастерство как раз и помогло увлечение кораблестроением.

Николай ЛЮТОЕВ,

Усть-Куломский район.