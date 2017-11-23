Волчий закон защищает хищников, а не человека

Еще не началась календарная зима, а в сельских районах республики близ жилья появились волки. Так, только за два дня волки утащили из Визинги пять собак. Напомним, Визинга — это райцентр. От таких «гостей» страдает весь Сысольский район, особенно жители Куратово.

Подобные сообщения приходят из других районов Коми. Люди опасаются ходить по улицам в темное время суток, боятся за детей, которые учатся во вторую смену. Мол, эдак волки и на людей нападать станут. Зимой темнеет рано. Как быть почтальону, фельдшеру, соцработнику?

При этом отстреливать серых хищников на улицах населенных пунктов нельзя — закон не позволяет. Даже охотники не всегда берутся отслеживать и отстреливать серых — дело это тяжелое, затратное и очень хлопотное. Материально не поощряется. Чуть что не так — станешь нарушителем.

Получается, что закон оберегает волков от людей, а не наоборот.

Экологи дают сельским жителям советы, как избежать нападения волков и не привлекать их к населенным пунктам. Например, стараться находиться на улице максимально в светлое время суток. Детей лучше перевозить транспортом, в сопровождении родителей. В темное время суток детям на улице — не место.

Собак выгуливать днем на поводке и в ошейнике, а на ночь прятать в доме. Тщательно оберегать, запирать домашний скот. Тому, кто проживает в частном секторе, следует огородить свою территорию высоким глухим забором.

А лучше всего, считают сами селяне, внести в федеральный закон изменения, чтобы защитить людей.