8-10 апреля в столице Коми пройдут Дни культуры Воркуты. Программа, которую подготовили воркутинцы, весьма обширна.

8 апреля в Национальной галерее РК открылась персональная выставка Сергея Гагаузова и его учеников. Сергей Гагаузов почти 30 лет работает в Детской художественной школе Воркуты. Им подготовлена целая плеяда юных художников. Работы учеников Сергея Гагаузова представлены в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Российском фонде культуры, в музеях и галереях искусств Германии, Франции, США, Македонии, Словакии и Японии. Сам директор школы и депутат Госсовета, к сожалению, не смог быть на вернисаже. Заразившись COVID-19, он был доставлен из Воркуты в Коми республиканскую инфекционную больницу и лишь несколько дней назад переведен из реанимации в общее отделение.

9 апреля в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка Воркутинского музейно-выставочного центра «История Воркуты: от бараков до дворцов». Здесь можно будет познакомиться с образцами проектной документации ведущих проектных организаций Воркуты и биографиями известных архитекторов города – В. Лунева, Г. Гонцкевича, Г. Рубиной, Н. Савчина, И. Цейса. Всего в экспозиции будет представлено около 100 музейных предметов.

Завершатся Дни культуры Воркуты 10 апреля гала-концертом «Лучший город земли» на сцене Академического театра драмы им. Виктора Савина. Здесь же состоится передача фестивальной эстафеты Печоре, которая представит свое творчество 16-17 апреля.

Жаль, не участвуют в Днях культуры в Сыктывкаре Воркутинский театр драмы им. Бориса Мордвинова. Но у него, как стало известно «Трибуне», также большие планы на этот год. Только что состоялась премьера спектакля «Крокодил» по рассказу Ф. Достоевского. А сейчас труппа под руководством режиссера Линаса Зайкаускаса приступила к репетициям нового спектакля – «Пегий пес, бегущий краем моря» по произведению Чингиза Айтматова. Постановка будет реализована в рамках гранта главы РК. Ее премьера запланирована на 30 апреля и 2 мая. А далее спектакль планируется представить на гастролях театра в Москве в рамках празднования 100-летия Республики Коми.

28 и 29 мая в театре Эрмитаж на Арбате москвичи и гости столицы смогут посмотреть «Пегого пса…» и «Крокодила», а 30 и 31 мая в «Доме Актера» (тоже на Арбате) – еще два замечательных спектакля театра имени Бориса Мордвинова: «Однажды» по пьесе А. Островского и «Прощание с Матерой» по повести Валентина Распутина. На последний спектакль планируют пригласить вдову писателя.