По информации Избирательной комиссии Коми, после отставки Сергея Гапликова выборы главы региона должны состояться во второе воскресенье сентября.

Решение о продлении или сокращении нерабочих дней будет принято, когда можно будет оценить эффективность этого периода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Администрация Сыктывкара прекращает выдачу спецпропусков.

Для Коми на складах федеральных торговых сетей сформированы резервы продуктов питания.

По данным Комистата, стоимость товаров и услуг в республике по отношению к февралю выросла в целом на 0,2%.

За неделю самоизоляции к врачам обратились с ОРВИ почти 8 тысяч жителей Коми.

Из-за коронавируса срок действия апрельских проездных продлят на май.