Госсовет Воркуты готовит обращение в адрес правительства Коми с просьбой выделения средств на приобретение снегоуборочной техники.
Как отметил депутат горсовета Валентин Копасов, к ним часто поступают жалобы населения на несвоевременную расчистку дорог. С начала этого года 11 раз закрывалась кольцевая дорога, два раза приостанавливался проезд по городу. При этом снегоуборочная техника МБУ «СДУ» не справляется с объемами. Старые машины предприятия не выдерживают такой нагрузки – выходят из строя, поэтому городу необходимо в срочном порядке обновлять парк муниципальной техники. Нужна именно новая техника, а не б/у от сторонних предприятий и компаний. Если ничего не изменится, город через год-два рискует оказаться в снежном плену со всеми вытекающими последствиями.
В. Копасов напомнил, что мэр Воркуты Игорь Гурьев неоднократно обращался к властям республики с просьбами о выделении средств на закупку новой снегоуборочной техники. Предыдущий губернатор обещал на апрельской сессии Госсовета РК выделить субсидию Заполярью на приобретение пяти единиц техники. Но сейчас из-за сложной ситуации из-за коронавируса и проблем с наполнением бюджета решение вопроса может «подвиснуть».
С учетом всего вышеуказанного депутаты президиума горсовета приняли решение направить еще одно письмо в адрес правительства региона с аналогичным обращением от всего депкорпуса Воркуты.
Воркута тонет в снегу. Депутаты просят деньги на технику
Госсовет Воркуты готовит обращение в адрес правительства Коми с просьбой выделения средств на приобретение снегоуборочной техники.