Сегодня мы расскажем о самом резонансном преступлении в истории Коми, произошедшем почти 30 лет назад в воркутинском поселке Воргашор. Зверское убийство шахтерской семьи шокировало не только заполярный город, но и всю страну. На поиски злодеев были брошены огромные силы. Ни до, ни после в республике не проводилось столь масштабной милицейской операции.

Случилось страшное

В доме № 20/5 по улице Энтузиастов в типовой пятиэтажке проживала семья начальника участка шахты «Воргашорская» Виктора Шубина – жена Наталья, сын Сергей и дочь Виктория. Жена и сын трудились на той же шахте, дочь Вика училась в школе.

Семья была уважаемой. Супруги неоднократно поощрялись за добросовестный труд, слыли добродушными и очень ответственными людьми. Поэтому работники шахты не на шутку встревожились, когда Шубины два дня подряд не вышли на работу. Не явилась в школу и Вика… Знакомые семьи ходили к ним домой, однако дверь никто не открыл, молчал и домашний телефон.

Вскоре жильцов насторожил неприятный запах, появившийся в подъезде. 13 марта 1993 года племянник Виктора Шубина, служивший в местной милиции, попросил помощи у пожарных и по специальной лестнице поднялся в квартиру. Он залез внутрь через окно и сразу понял: случилось непоправимое…

Трупы в ванной

На квартиру Шубиных выехала следственно-оперативная группа. Милиционеры обнаружили следы борьбы, во всех комнатах были разбросаны вещи. Щели между дверью и косяком были заделаны пластилином, а вентиляционное отверстие – алебастром. Видимо, чтобы оттянуть момент обнаружения трупов, преступники замуровали также и дверь ванной. Вскрыв ее, оперативники увидели жуткую картину – лежащие друг на друге тела членов семьи, забрызганные кровью. Внизу был Виктор, на нем сын, потом жена и сверху дочь.

Позднее племянник убитого пояснил, что из квартиры исчезла бытовая техника, магнитофон, телевизоры и драгоценности.

На контроле у Ельцина

В тот же день, 13 марта, в кабинете министра внутренних дел Коми Евгения Трофимова созвали совещание, на котором присутствовало все руководство управления уголовного розыска вместе с Александром Кирушевым, в то время руководившим подразделением (ныне – генерал-лейтенант полиции, помощник министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева). Уже через час Евгений Трофимов направил в Заполярье оперативную группу, которую возглавил его первый зам Иван Пуртов.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сначала несчастных задушили. Затем горло каждой жертвы было перерезано ножом до самых позвоночных костей. Таким способом в южных районах обычно режут овец. Поэтому у сыщиков появилась версия, что убийцами могли быть какие-то южане-приезжие.

Воргашорская трагедия настолько потрясла воркутинцев, что они потребовали от властей немедленно покарать убийц. Дело взяли на контроль тогдашний министр внутренних дел Виктор Ерин и сам президент РФ Борис Ельцин.

МВД России было принято решение о проведении полномасштабной специальной операции «Сигнал» на территории Воркуты и пригородных поселков. Климовицкого назначили начальником специальной оперативной группы. Следственными мероприятиями занимались сотрудники республиканской прокуратуры Анатолий Панов, Юрий Мартышин и Юрий Муратов.

«Мы их сами порвем!»

Из главного управления уголовного розыска прибыла спецбригада опытных сыщиков. В Воркуту был командирован взвод ППС республиканского МВД, которым командовал Андрей Терзи. Вскоре Ивана Пуртова сменил сам министр Евгений Трофимов, вылетевший в Заполярье.

День и ночь в городе работали сыщики воркутинского ГОВД, в том числе заместитель начальника криминальной милиции Сергей Войновский, а также из отделения милиции поселка Воргашор, возглавляемого начальником Григорием Котжебасом, и сотрудники управления угрозыска МВД РК: Юрий Климовицкий, Михаил Ривец, Виктор Зленко, Анатолий Новиков, Олег Рогов, Анатолий Тарасов, Аладдин Рзаев, Николай Семенов. Также в состав следственно-оперативной группы вошли опера Сергей Дунаев и Николай Юзвенко.

Такого массового десанта правоохранителей в Заполярье никогда не было. Пока они занимались делом об убийстве семьи, «попутно» удалось раскрыть более сотни других преступлений.

На период расследования нашумевшего дела Воркуту блокировали со всех сторон. Обстановка накалялась, в городе возникли волнения. К сотрудникам милиции подходили толпы шахтеров: «Найдите этих зверей, мы их сами порвем!» – требовали горняки.

Выяснилось, что семья Шубиных готовилась переехать жить во Владимирскую об­ласть. Всплыл и другой факт: накануне трагедии в Воргашоре разыгралась сильная пурга. Сыщики предположили, что вряд ли в такую погоду можно было подъехать к подъезду и вывезти похищенное на транспорте. А значит, нелюди должны жить где-то неподалеку…

Повязанные кровью

И тут в поле зрения сыщиков попал некий Кадыр Липатов, который действительно проживал поблизости от дома Шубиных. Милиционеры получили из секретных источников данные о том, что этот человек может быть причастен к убийству семьи. По месту жительства Липатова было решено провести обыск.

В квартиру подозреваемого отправились оперуполномоченный УУР Александр Хлуднев и опер Воркутинского ГОВД Сергей Романчук. На их требование: «Откройте, милиция!» раздался выстрел. Когда милиционеры выбили дверь, было уже поздно: Липатов лежал мертвым на полу. Он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в рот из армейской винтовки.

Во время обыска в квартире были обнаружены коробки, а в них – вещи, похищенные из квартиры убитых.

Было решено срочно задержать всех друзей Кадыра Липатова. Одного из них – Сергея Боренкова – взяли на первом же посту ГАИ, мимо которого он проезжал на своих «Жигулях». Другой – Виталий Сазыкин – к тому моменту уже был задержан и находился в воркутинском ИВС за торговлю наркотиками. А третьего – Виктора Орлова – прихватили на квартире его знакомого. Последний после ряда допросов и очной ставки с Сазыкиным смекнул, что отвертеться не удастся, и признался в кровавой расправе, вскоре сознался и Боренков.

Как выяснилось, прежде чем устроить кровавую бойню, криминальная четверка собирала информацию о жителях Воргашора. Они узнали, что семья Шубиных считается одной из самых обеспеченных в поселке. К тому же Сергей Шубин собирался жениться и откладывал деньги, чтобы отпраздновать свадьбу.

Изуверские пытки

9 марта преступники собрались на квартире Липатова. Взяли с собой нож, веревку, пластилин и замазку и отправились к Шубиным. Дома оказались только Вика и Сергей, который знал Липатова и поэтому, не заподозрив плохого, открыл дверь. Злодеи сразу стали избивать парня, а после связали его и сестру и стали требовать деньги. Несчастный рассказал, что под паласом лежит тысяча долларов, которые он собирал на свадьбу.

Когда вернулась Наталья, она также была связана преступниками, а в последующем был схвачен и пришедший с работы Виктор Шубин. Несколько часов изуверы издевались над связанными жертвами, пытали их, спрашивая о деньгах, после чего поочередно задушили, а для верности еще и перерезали каждому горло. Затем преступники вынесли из квартиры телевизоры «Sharp» и «Philips», магнитофон и пылесос, утюг «Moulinex», ружье с патронами. Поживились и одеждой: кожаным пальто, двумя шапками из норки и ондатры, лисьим воротником, мужским шерстяным свитером, мужскими зимними ботинками, а также посудой и ювелирными украшениями.

Приговор

Верховный суд Республики Коми вынес вердикт исходя из роли каждого фигуранта. Виталия Сазыкина приговорили к исключительной мере наказания – смертной казни, Олега Орлова – к 13-ти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, Сергея Боренкова – к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Постскриптум

Заполярье в «эпоху бартера»

С горняками расплачивались импортной техникой

Начало 90-х в Воркуте – это расцвет так называемого бартера. Шахты получили право самостоятельно продавать уголь за рубеж, а взамен получали либо валюту, либо импортные товары ширпотреба.

Для самих горняков это было выгодно, ведь рубль обесценился.

Часть шахтерской зарплаты выдавалась талонами на бытовую технику. То есть по сути – холодильниками, стиральными машинами, телевизорами, кухонными комбайнами и т.д. Многие тут же сдавали фирменные товары в коммерческие магазины. Но 90-е – это еще разгул криминала, и часто владельцы импортной техники подвергались грабежам, налеты на квартиры в то время были не редкостью.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.