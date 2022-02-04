На сессии 17 февраля депутаты рассмотрят два проекта постановления Госсовета Коми, речь в которых идет об изменениях в пенсионное законодательство. Первое обращение касается жителей города Печоры и села Усть-Лыжа Усинского городского округа и назначения им страховой пенсии по старости.

С января 2008 года постановлением правительства РФ эти населенные пункты были отнесены к районам Крайнего Севера, но до сих пор периоды работы в Печоре и Усть-Лыже при определении права на досрочное пенсионное обеспечение по старости учитываются как работа в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Таким образом, для досрочного назначения пенсий по старости мужчинам 55 лет и женщинам 50 лет необходимо по-прежнему отработать в Печоре и Усть-Лыже не менее 20 лет, вместо 15-ти, как это предусмотрено для жителей Печорского и Усинского районов в целом.

Предыдущее обращение не нашло поддержки у федеральных депутатов. В Госдуме считают, что проект закона нуждается в доработке и «определении источника финансирования». Спикер парламента Сергей Усачев посчитал, что необходимо повторное обращение. «Если – нет, то найдем заявителей, и они обратятся в суд», – обозначил перспективу председатель Госсовета Коми.

Чего хотят женщины?

Кроме того, поправки в пенсионное законодательство нужны, чтобы дать возможность «складывать» стаж для женщин, работавших на северных территориях. С 28 декабря 2013 года в России действует Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно нему, женщины, родившие двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, если они выработали не менее 20 лет страхового стажа и проработали в районах Крайнего Севера (далее – РКС) не менее 12 календарных лет либо в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (далее – МКС), не менее 17 календарных лет. При этом суммирование стажа работы в РКС со стажем работы в МКС не предусмотрено.

Между тем в Госсовет Коми поступает немало писем от женщин, которые считают, что их право на льготную пенсию нарушено. Имея, к примеру, 10 лет стажа работы в Воркуте (то есть в районе Крайнего Севера) и 15 лет в Сыктывкаре (МКС), они не могут выйти на досрочную страховую пенсию по старости, поскольку смешанный северный стаж не суммируется. Это несправедливо, считают они. В прошлом году в региональное отделение Пенсионного фонда России за начислением досрочной пенсии обратилось более 2500 женщин. 90% из них пенсия по указанному выше основанию была установлена, но 10% женщин получили отказ именно потому, что имели смешанный стаж работы на Севере. Госсовет Коми намерен повторно обратиться в Госдуму с обращением по данному вопросу.