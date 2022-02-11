«Трибуна» продолжает серию публикаций о том, как правоохранители Коми в разные годы боролись с криминалом. Сегодня мы расскажем о резонансной истории, которая произошла в столице республики Коми осенью 1996 года.

Опасный товар

«Лихие» 90-е – это эпоха «дикого» рынка и разгула бандитизма. В стране массово закрывались заводы и фабрики. Многие, кто лишился работы, превращались в торговцев. Процветал «челночный» бизнес: мелкие оптовики закупали за границей ширпотреб, а потом сбывали товар в России по спекулятивным ценам.

Особенно выгодными считались «шубные туры». К тому времени отечественные зверохозяйства разорились, и цены на меха взлетели до небес. Огромные барыши торговцам приносил меховой импорт из Турции, Италии, Китая, Греции.

Но этот бизнес тут же оброс криминалом, «челночников» беспощадно грабили. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, они отправлялись за границу большими группами. «Шубный тур» обходился в 80 долларов на человека, а заработать можно было в десятки раз больше.

В результате в магазинах даже таких маленьких городов, как Сыктывкар, появился большой выбор импортных мехов (норка, песец, нутрия, соболь), а также изделий из кожи (очень ценились тогда черные куртки-косухи со множеством заклепок).

Но цены, конечно, кусались. Так, шуба из Греции стоила от 1 тысячи «баксов», кожаный турецкий плащ – от $500. Поэтому торговые точки, где продавался дорогой товар, становились объектами грабежа.

Не избежал этой участи и магазин «Восток», расположенный в центре Сыктывкара по ул. Первомайская, 121 (ныне здесь находится общежитие колледжа культуры).

«Обезьяна с гранатой»

Вечером 1 ноября 1996 года в торговом зале «Востока» было несколько покупателей, в том числе семейная пара с ребенком. Одна дамочка крутилась у зеркала, примеряла шубы. Другой посетитель выбирал подарок на свадьбу. Еще двое молодых людей расспрашивали продавца, прицениваясь к товару. А у входа скучал брутального вида охранник. Он и стал первой жертвой нападения. Ворвавшиеся в магазин грабители ударили его рукояткой пистолета по голове, и «секьюрити» упал.

«Всем лечь на пол!» – скомандовал один из налетчиков. Четверо злодеев в черных масках были вооружены, один из них размахивал гранатой Ф-1.

Семейная пара, увлеченная примеркой шуб, замешкалась, и муж тоже получил удар по голове. Затем бандиты свалили на пол и его жену, которая была на последних месяцах беременности. Она пыталась подняться, но ублюдок в маске ударил беременную ногой в живот. Пятилетний сынишка в ужасе застыл над родителями, лица которых были залиты кровью.

Потом настал черед остальных покупателей – их сбили с ног, заставили лечь на пол. Молодую продавщицу налетчики увели в подсобку и приказали открыть сейф. Но важнее для них были не деньги, а пушной товар. И пока трое грабителей выносили и грузили их в два припаркованных у магазина «Москвича», четвертый, вооруженный пистолетом с глушителем, держал под прицелом торговый зал.

Вся «операция» заняла минут десять. Затарившись, бандиты уже готовы были уехать. Но тот, что держал в руке гранату, вдруг выдернул чеку, истерично воскликнув: «Зачем нам свидетели?»

«Обезьяна с гранатой» (а иначе подонка не назовешь) – это всегда опасно. Даже главарь банды оторопел. Ведь добычу они уже взяли, и убивать людей не было никакого смысла. «Вставь чеку обратно! – приказал вожак. – Они и так ничего не вспомнят – у всех штаны мокрые…»

К сожалению, предводитель разбойников оказался прав. Свидетели ограбления были настолько шокированы, что потом, как ни старались, не сумели назвать ни одной приметы преступников. Им запомнились лишь черные маски, черный пистолет и та самая граната. Поэтому у сыщиков поначалу не было ни одной реальной зацепки.

«Шлюхам соболей не носить!»

Делом о дерзком ограблении магазина «Восток» занималась специальная группа, куда вошли оперативники угрозыска МВД Олег Рогов и Александр Напалков, а также Вячеслав Незнамов (от Сыктывкарского УВД). Возглавил группу начальник криминальной милиции, замначальника горотдела УВД Валерий Качур.

А общее руководство по розыску банды министр внутренних дел Евгений Трофимов возложил на начальника угрозыска МВД Александра Кирушева.

Главную ставку сыщики сделали на своих информаторов в криминальных кругах. И работа с милицейской агентурой дала результат. Уже 6 ноября один из источников сообщил о воровском притоне в микрорайоне «Орбита». Там на съемной квартире шумно гуляли молодые «отморозки» в компании с проститутками. По словам агента, «жрицам любви» за их услуги «братки» обещали расплатиться дорогими шубами. А заправлял всей шайкой-лейкой некий Андрей.

Милиционеры, как и булгаковский генерал Хлудов, решили: «Шлюхам соболей не носить!». Тем более – краденых. После чего оперативники Олег Рогов и Александр Напалков в сопровождении бойцов ОМОНа отправились в притон. Дверь им открыл полупьяный молодой человек, предъявивший паспорт на имя жителя Подмосковья Андрея Жукова. Он заявил, что приехал в гости к своим приятелям, но где они теперь – не знает.

При обыске квартиры был найден пистолет с глушителем, в ванной – боевая граната, а также несколько женских шуб. Но и эти улики не разговорили Жукова. Он лишь пожимал плечами: «Почем мне знать, что хозяева тут хранят?»

Визит в Москву

Жуков был задержан и помещен в камеру ИВС. Выяснилось, что в свое время он учился в ветеринарной академии, причем на факультете товароведения, а значит, хорошо разбирается в мехах.

Осознав, что отпираться бессмысленно, через пару дней Жуков начал давать показания. По его словам, лично он не участвовал в нападении на магазин «Восток», однако знает троих грабителей, это сыктывкарцы Нилов, Найденов и Рыжов. Меховые изделия они якобы собирались продать в Москве через цыган.

10 ноября, аккурат в День милиции, оперативники Валерий Качура и Вячеслав Незнамов отправились в Москву. Сыщики побывали в «цыганских» районах, опросили десятки возможных сбытчиков краденого, но не получили никакой информации о шубах из Коми. Не дал результатов и обыск в загородном доме Жукова.

Вернувшись из служебной командировки, опера доложили об этом Кирушеву, на что Александр Иванович сказал: «Отрицательный результат – тоже результат». Он пришел к выводу, что похищенное надо искать все-таки в Сыктывкаре.

Склад в гараже

А вскоре из оперативных источников стало известно, что шубы могут храниться в одном из гаражей в районе Лесозавода, рядом с домом, где жил Виктор Найденов – один из предполагаемых налетчиков.

Когда в присутствии понятых гараж вскрыли, там обнаружились искомые шубы из магазина «Восток». На их «опознание» пригласили директора магазина Людмилу Корзинину. Узнав «свои» меха, женщина бросилась обнимать сыщиков. Ведь товар стоил огромных денег. Всего из магазина было похищено 43 шубы, кожаные куртки, норковые шапки, а из сейфа – наличность в долларах и рублях. Общий ущерб составил более полумиллиарда рублей!

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.