Теперь у сорокалетних граждан на один оплачиваемый выходной в году будет больше, но потратить его они смогут только в медицинских целях. Закон об этом публикует «Российская Газета».

Положения закона вступят в силу 11 августа. Начиная с этой даты, работодатели обязаны каждый год на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет, на медобследование в поликлинику. Средний заработок и должность за ними в день отгула сохраняются. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, работники смогут справкой, которую возьмут у врача. Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления прописана в локальном нормативном акте организации, например – коллективном договоре, пишет газета.