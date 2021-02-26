«Воздушные замки» снова обещают обманутым дольщикам

В начале января «Трибуна» опубликовала материал «Позор для государства». Речь шла о печально знаменитом доме на улице Стахановской в Сыктывкаре, который еще в 2018 году был готов к заселению на 85 процентов, но вот уже два года «заморожен» в прямом и переносном смысле: работы здесь не ведутся, котельная не работает.



После этого редакция обратилась в Минстрой республики: как сейчас обстоят дела на стройке? Ведь еще в мае прошлого года глава республики Владимир Уйба на встрече с дольщиками пообещал: дом будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

Официального ответа из министерства редакция еще не получила, он готовится. Однако на лентах официальных информагентств «БНК» и «Комиинформ» появилось сообщение: «Дом сыктывкарских дольщиков планируют достроить во втором квартале 2021 года». Нам такой ответ показался слишком оптимистичным. Поэтому мы решили посмотреть на ход отделочных работ – коль до заселения жильцов в новые квартиры осталось три месяца, здесь полным ходом должна кипеть работа…

На момент нашего посещения дом был занесен снегом, войти в него удалось лишь с помощью сторожа, который в валенках проторил нам тропку. Мы убедились, что в здании с 2019 года никаких работ не велось, в помещениях нет даже намека на систему отопления, котельная не подключена к дому. Как говорится, здесь уже два года и конь не валялся…

Гладко было на бумаге

Судя по сообщениям информагентств, «дом на Стахановской включен в единый реестр проблемных объектов». Достраивать его будет специально созданный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданный в декабре прошлого года.

Застройщик здания (компания «Вега»), начинавший стройку, попал под банкротство. Процесс это не скорый и, по мнению специалистов, может затянуться до конца года. После этого должна будет пройти передача объекта от бывшего застройщика к будущему. А значит, никакие работы на объекте до этого времени вестись не могут.

Но мало этого. В опубликованной информации говорится, что регион должен заключить с образованным фондом «соглашение о софинансировании мероприятий фонда в отношении проблемного объекта». А для финансирования строительства фонду предусмотрена субсидия из бюджета в виде 31 миллиона рублей.

У этого фонда есть два пути решения проблемы — выплатить дольщикам потраченные деньги или завершить строительство объекта.

Если будет принято решение о достройке дома, Минстрой России выдаст региональному фонду заключение о возможности передачи обязательств по завершении строительства. И лишь после этого фонд начнет заниматься урегулированием обязательств застройщика за счет денег, получаемых от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (та самая субсидия от республики).

«Лапша на уши»

Мы обратились к застройщику (теперь бывшему) – руководителю «Веги» Виктору Ермаковичу с просьбой пояснить ситуацию. По его мнению, опубликованная информация – это не что иное, как «лапша на уши» дольщикам. Созданный региональный «Фонд защиты прав граждан» – это структура, которая нацелена на получение денег из одноименного федерального фонда, и, по его данным, руководство фонда на достройку намерено получить из Москвы 80 миллионов рублей. А уж куда пойдут эти деньги – вопрос без ответа.

В. Ермакович считает, что дом в текущем году сдать невозможно – такова система банкротства и оформления всех необходимых для достройки здания разрешительных бумаг. «Фонд», по его мнению, созданный в декабре, это чиновничья прокладка, дольщикам он абсолютно не нужен. На данный момент нет ни сметы достройки, ни утвержденного плана СМР.

В. Ермакович убежден, что даже в случае благополучного развития событий срок ввода объекта отодвинется еще на пару лет: потребуется переоформление всех технических условий, а только на новое подключение к электросетям придется выложить порядка 20 миллионов рублей. Та же ситуация с водопроводом, канализацией.

По его мнению, выход их создавшегося тупика есть – создание собственного ЖСК, кооператива из дольщиков, который сможет решить все проблемы: проверено временем. Свои выкладки он отправлял в Минстрой, но там его слушать не захотели.

Анатолий ПОЛЬКИН.