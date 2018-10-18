Вождь опять покраснел

33-метровая конструкция в Ухте в виде стилизованного профиля головы Владимира Ленина вновь перекрашена в красный цвет.

В начале октября «Трибуна» сообщала, что исторический памятник после ремонта был представлен в белом цвете, а не в привычном красном. По мнению ухтинских коммунистов, дело не только в отходе от привычных канонов. Речь идет и о восприятии образа вождя мирового пролетариата: на фоне снега памятник был бы едва различим с больших расстояний.

Коммунисты и местная администрация в лице градоначальника Магомеда Османова довольно быстро нашли общий язык и в итоге вернули Ильичу его первозданный облик.

По словам первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ, помощника депутата Госдумы РФ Валерия Харченко, он и сам не ожидал, что вот так оперативно можно решать вопросы, и выразил благодарность от всей партии местным чиновникам и работникам муниципального предприятия «Горзеленхоз», сработавшим оперативно и качественно.

Напомним, что «голова Ильича» была сооружена в 1970 году к 100-летнему юбилею Владимира Ленина и на сегодняшний день является самым крупным памятником в мире вождю мирового пролетариата.

Сергей ПАВЛОВ.