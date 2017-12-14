Впереди — «лямпийские» игры

Бег на лямпах признан национальным видом спорта Республики Коми. В связи с этим традиционный лыжный фестиваль «Лямпиада» на призы исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр» в марте 2018 года пройдет по новым правилам.



Как рассказал «Трибуне» идейный вдохновитель и главный судья, тренер Большелугской спортивной школы Афанасий Габов, в положение о фестивале внесены изменения в связи с признанием бега на лямпах национальным видом спорта. Присвоение статуса означает, что по данному виду спорта можно будет присуждать спортивные разряды, вплоть до мастера спорта. Сейчас Министерство физической культуры и спорта Республики Коми разрабатывает условия и порядок их присвоения.

— Большелугские соревнования в последние годы стали настоящим брендом Корткеросского района и республики. Спортивный фестиваль привлекает в село не только соседей из других районов, регионов России, приезжают и иностранцы. Теперь будет еще интереснее, больше стимула. Мы к этому и стремились с первого дня, как организовали «Лямпиаду», — говорит Афанасий Васильевич.

— Ранее по правилам лыжного фестиваля участники в гонках на лямпах должны были выступать в лазах, национальной охотничьей одежде, и иметь вместо лыжных палок койбедь…

— Экипировка остается. Нарушение правил — это недопуск к соревнованиям. К соревнованиям допускаются все желающие от шести лет и старше, – отвечает Афанасий Васильевич. — Очень важно, что федеральная структура, такая как Минспорта России, признала, что гонки на охотничьих лызях и лямпах являются национальным видом спорта. Можно будет в спортивных школах преподавать как отдельную дисциплину.

Екатерина МАКАРОВА.

P.S. Понятие «национальные виды спорта» закреплено в федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Из этнических видов спорта статус национального имеют такие, как хапсагай, мас-рестлинг, якутские прыжки и кереш.