Время расставило точки над i/ Молодцовский алфавит живет до сих пор, а его создателя объявили «врагом» и угробили в сталинском лагере

Школьный учитель Василий Молодцов в одиночку сделал для коми-зырян практически то же, что братья Кирилл и Мефодий для славянских народов. Он создал алфавит.

В чем-то схожи и судьбы этих людей. Святые братья умерли от тяжелых болезней, изобретенная ими азбука в Моравии, где нашел успокоение Кирилл, была запрещена, их ученики казнены. Молодцовскую азбуку тоже пытались отвергнуть, а ее автора сгноили в застенках.

16 мая в республике будет отмечаться День коми письменности, и это хороший повод, чтобы вспомнить, как она создавалась.

От пассов до кириллицы

Древние коми своей письменности не имели, хотя к письму все же прибегали. Более ста лет назад писатель Вениамин Чисталев вместе с учениками помоздинской школы зафиксировал доску со 111 родовыми знаками, называемыми пасами. Еще раньше, во второй половине XIX века, пасы описывали лингвисты и этнографы Павел Савваитов и Георгий Лыткин. По мнению этих ученых, родовые знаки ставились на участках земли, на мешках, в которых возили зерно для молотьбы, на деревьях в лесу для обозначения пути, а также на дощечках для хозяйственных расчетов. Современные этнографы считают, что их значение гораздо шире – они должны были противостоять мистическим силам и болезням. Неслучайно святитель Стефан Пермский, создавая первую коми азбуку, использовал и пасы.

Как и в случае с Кириллом и Мефодием, азбука Стефану Пермскому понадобилась для миссионерской деятельности. Помимо пасов святитель применил кириллицу и греческий алфавит. Стефановская азбука получила название анбур по двум первым буквам.

Однако в Коми крае анбур не получил распространения. По мнению финно-угроведа Василия Лыткина, все, что шло из Москвы, местные считали плохим, поскольку могло способствовать увеличению налогов и поборов (как мы видим, подобные настроения возникли отнюдь не сегодня).

К тому же стефановская азбука мало пригодна для печати. Поэтому первые опубликованные тексты на коми языке писались на кириллице, реже – на латинице. В частности, в 1705 году в книге голландского путешественника Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» содержался перевод на коми язык молитвы «Отче наш», написанный буквами латинского алфавита.

В XIX веке появились первые коми грамматики и словари, авторы которых использовали собственные варианты коми алфавитов на основе кириллицы. Изданий на коми языке в то время было немного, а потому вопрос о едином алфавите не стоял. Все изменилось в 1918 году. Большевики, подобно христианским миссионерам, внедряли в народные массы свою, коммунистическую, религию. Чтобы распространить ее среди коми населения, требовался единый алфавит. Его-то и предложил скромный школьный учитель Василий Молодцов.

Тридцать три фонемы

Впервые свой вариант коми алфавита Молодцов представил в Яренске, который в то время был центром большого уезда, где компактно проживало немало коми-зырян.

Село Тентюково, в котором Василий Александрович появился на свет в 1886 году, было ближайшим пригородом столицы Коми края. А сам Усть-Сысольск – не только уездным, но и образовательным центром. Однако чтобы получить полноценное среднее образование, Молодцову пришлось отправиться за 500 км – в городок Тотьма и поступить в учительскую семинарию. Затем Василий Александрович продолжил образование в Петербургском учительском институте. Свою преподавательскую деятельность он начал в деревнях Парч и Михеево, а в 1914 году стал учителем в коми селе Ношуль.

Преподавание в те годы велось только на русском языке. Изучать родной язык коми ученики не могли, не имея букваря и единой для всех азбуки. Тогда-то Василий Александрович и задумал восполнить этот пробел.

Молодцов был не столько теоретиком, сколько практиком. Василий Александрович понимал, что нужен алфавит максимально простой и учитывающий особенности коми языка. Поэтому он включил в него 33 буквы. Ровно столько, сколько в коми языке фонем. 21 букву он взял из русского алфавита, три – из латинского, одну (Ö ö) – из прежних алфавитов. Но этого ему показалось недостаточным, а потому еще несколько букв он придумал сам. Позже пришлось включить в алфавит буквы Х, Ф и Ö, чтобы правильно передавать русские заимствования.

Триумф идеалиста

После революции Молодцов перебрался в Яренск и поступил на работу в уездный отдел народного образования. В этом городе он нашел единомышленников – будущего отца коми автономии Дмитрия Батиева и будущего создателя и руководителя первого коми вуза Алексея Сидорова. Все они были идеалистами и в революции увидели шанс на просвещение коми народа. Начали с того, что летом 1918 года создали культурно-просветительское общество «Коми котыр». А на уездном съезде Совета крестьянских депутатов Молодцов выступил с идеей обучать коми детишек на родном языке и сообщил о том, что им создан зырянский букварь. Это был первый триумф. Делегаты съезда единогласно поддержали Василия Александровича.

Второй триумф состоялся осенью того же года на совещании учителей Яренского и Усть-Сысольского уездов, прошедшем в селе Усть-Вымь. Молодцовский алфавит был принят и начал внедряться в жизнь.

Сам Василий Александрович перебрался в Усть-Сысольск и с головой ушел в работу особой комиссии по созданию литературы и собиранию коми фольклора. В эту комиссию вошли первые коми писатели Виктор Савин, Василий Лыткин, Иона Чисталев и другие. Молодцов написал первый коми букварь «Лыddьысьны велödчан». Поначалу его пришлось переписывать от руки – единственная в городе типография не имела возможности его напечатать. Но в 1920 году при активном участии Василия Александровича в Усть-Сысольске было создано Коми книжное издательство, типография освоила молодцовский шрифт и начала печатать книги, газеты и учебники на коми языке.

Уже очень скоро над алфавитом Молодцова сгустились грозовые тучи и грянул гром.

Во имя мировой революции

Доктор исторических наук Игорь Жеребцов в биографическом очерке, опубликованном в мартирологе «Покаяние», отметил, что Василий Александрович обладал нелегким характером и очень болезненно воспринимал любую критику. Ему казалось, что те, кто подвергают его работу малейшему сомнению, мешают его деятельности, направленной на благо культурного развития коми народа.

В 1918 году Молодцов вступил в РКП(б), но уже через год вышел из партии и даже покинул Коми край в знак протеста против «нападок» уездного исполкома и уездного партийного комитета. Более того, о своих разногласиях он написал в Наркомат по делам национальностей РСФСР, который возглавлял в то время не кто иной, как Иосиф Сталин. Позднее Василий Александрович указывал, что наркомнац поддержал его личной телеграммой.

Трудно сказать, в чем состояли разногласия в 1919 году, но спустя пять лет они приняли весьма серьезный характер.

В 1922 году в Усть-Сысольске оказался крупный языковед, бывший приват-доцент петроградских вузов Александр Грен. Он устроился на работу в качестве лектора только что созданного Коми института народного образования и принял деятельное участие в создании Общества изучения Коми края. А в 1924 году Грен выдвинул идею латинизации коми письменности.

Сама идея латинизации языков народов России принадлежала не ему, а наркому просвещения РСФСР Анатолию Луначарскому и была вызвана идеей мировой революции. Предполагалось, что она приведет все народы к единому языку на основе латинского алфавита. Александр Грен пошел еще дальше – он заявил, что латинский алфавит подчеркнет родство зырян с венграми и финнами, а вот «молодцовский алфавит является лишь одним из кардинальных средств для вспомоществования зырянам утратить свой национальный облик и обратиться в русских».

В разгоревшейся дискуссии верх взяли сторонники молодцовской азбуки – учителя национальных школ к тому времени уже убедились на собственном опыте в ее жизнеспособности. И Второй Всекоми съезд работников просвещения поставил точку в полемике по вопросу латинизации коми языка. Но, оказалось, слишком рано.

«Шовинист» и «вредитель»

В 1929 году в Усть-Сысольске прошла Коми лингвистическая конференция, на которой молодцовский алфавит вновь подвергли остракизму. Делегаты называли его «узконационалистическим» и заявляли, что он препятствует сближению коми языка с другими народами. Со следующего года начался постепенный переход на латиницу.

По мере нарастания в СССР репрессивного вала в Коми учащались нападки на местных идеалистов – в том числе и на Молодцова. В одной из статей газеты «За новый Север» было сказано, что «его борьба за коми язык и культуру велась вплоть до последнего времени с позиций национал-шовинизма».

Между тем в 1936 году латинизацию языков народов СССР признали ошибочной. В Коми вернулись к молодцовскому алфавиту, что не уберегло его автора от репрессий. В 1938 году, когда Василий Александрович в Ленинграде готовился к защите кандидатской диссертации, его арестовали и осудили за «контрреволюционную агитацию» и «национал-шовинизм» к трем годам лишения свободы.

Молодцов отбывал наказание в Верхнем Чове вместе с бывшим председателем Коми облисполкома Иваном Коюшевым, которому вменили в вину «вредительский умысел», заключавшийся как раз в замене молодцовского алфавита на латинский.

Выйти на свободу Василию Александровичу не довелось. Он не выдержал тягот лагерной жизни и скончался 31 августа 1940 года. А двумя годами ранее созданный им алфавит заменили на русский с прибавлением букв ö и І. Им пользуются и в наши дни.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото из открытых источников в интернете.